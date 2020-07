Pferdesport : Ohne Uwe Hintzen ist Reitsport im Rhein-Kreis kaum vorstellbar

Rhein-Kreis Der „Chef“ auf Gut Kruchenhof wird am Samstag 60 Jahre alt. Seine drei Töchter teilen die Leidenschaft für alles, was mit Pferden zu tun hat.

Aus dem Hobby der Töchter wurde mit nur einem Galoppsprung eine Familien-Leidenschaft. Mit den Jahren, in denen Uwe Hintzen mehr Zeit im Stall und auf dem Turnierplatz verbrachte als zu Hause, wurde aus ihm ein versierter Pferdesport-Fachmann. Eine adäquate Unterkunft musste her: Zuerst wurden die Pferde auf einem Hof in Ramrath geritten, dann standen sie viele Jahre auf dem Joistenhof in Barrenstein. 2011 fand das Hintzen-Quintett auf Gut Kruchenhof in Rommerskirchen ein langfristiges Zuhause für ihre Vierbeiner.