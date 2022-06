Basketball : Tigers treffen doch wieder auf die AstroLadies Bochum

Neuss Die Zweite Basketball-Bundesliga der Damen spielt in der Saison 2022/2023 wieder mit 24 Mannschaften. Konkurrenten der TG Neuss stehen aber noch nicht fest.

Das ist doch mal eine gute Nachricht: Für die Saison 2022/23, kündigt die 2. Damen-Basketball-Bundesliga auf ihrer Homepage an, werde in der „Toyota 2. DBBL“ nach derzeitigem Stand die maximal mögliche Anzahl von 24 Mannschaften erreicht. Die Einteilung der Nord- und Süd-Staffel soll nach endgültiger Bestätigung der Ligazugehörigkeiten voraussichtlich Mitte Juni erfolgen.

Damit wissen die TG Neuss Tigers zwar weiterhin nicht, mit wem sie es ab Herbst in der Nordgruppe zu tun bekommen, doch einige Baustellen konnten immerhin geschlossen werden. So bleibt der VfL Viactiv-AstroLadies Bochum, der nach der Niederlage am letzten Spieltag in Neuss eigentlich abgestiegen war, nun doch zweitklassig. Die zukünftig von Theresa Schielke trainierten VfL-Ladies profitierten wie der MTV Stuttgart davon, dass die Capitol Bascats Düsseldorf (Absteiger 1. Liga) und die Panthers Academy Osnabrück (2. Liga Nord) nur noch für die Regionalliga gemeldet haben. Aus der Regionalliga West rückt als Meister die Zweitvertretung des Erstligisten Herner TC auf.