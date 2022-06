Tischtennis : Drei Vereine bündeln ihre Kräfte

Rhein-Kreis Die Tischtennisvereine SV Rosellen, TTC Dormagen und TTC Nievenheim arbeiten im Jugendbereich zusammen, um den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein.

Der TTC Dormagen, der SV Rosellen und der TTC Schwarz-Nievenheim haben sich das Ziel gesetzt, den regionalen Tischtennis-Sport nachhaltig zu fördern. Dabei soll die Zusammenarbeit der Klubs aus mehreren Säulen bestehen. Zum einen soll allen Jugendlichen aus Dormagen und dem südlichsten Neusser Bezirk rund um Rosellen die Teilnahme an einem gemeinsamen Training ermöglicht werden: „Wir planen Trainingsangebote in allen drei Vereinen. So können alle Jugendlichen aus einer größeren Anzahl an Trainingstagen und möglichen Spielpartnern schöpfen. Es bieten sich dadurch ganz neue Möglichkeiten der Trainingsgestaltung“, sagt Jana David, die Jugendwartin des TTC Dormagen.

Zum anderen gehen die drei Klubs ungewöhnliche Wege, um gemeinsam am Spielbetrieb teilzunehmen. „Da laut Satzung des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes eine Gründung von Spielgemeinschaften nicht möglich ist, mussten wir uns ein wenig anders behelfen“, sagt Andre Giesen, der Jugendwart des TTC Rosellen. In der kommenden Saison werden daher sämtliche Jugendlichen vom TTC Dormagen und SV Rosellen unter der Flagge des TTC Schwarz Nievenheim starten, einem Klub, der in den vergangenen Jahren im Jugend-Tischtennis des Kreises so gut wie keine Rolle gespielt hat. „Auch auf sich allein gestellt, könnte jeder Verein eine oder mehrere Jugendmannschaften melden, aber langfristig würde uns so einfach die Perspektive fehlen“, erklärt Giesen. Mit der Initiative soll jetzt sowohl für spielstarke und ehrgeizige Jugendliche als auch für weniger ambitionierte Spielerinnen und Spieler das Mitwirken in einer Mannschaft möglich werden.