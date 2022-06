Fußball-Bezirksliga : Hochspannung in Rommerskirchen

Axel Neef hat bei der SG den Trainerposten übernommen. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Wenn die Bezirksliga-Kicker der SG am Sonntag den BV Wevelinghoven empfangen, geht es für beide Teams um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga geht in die nächste Runde. Auch am 28. Spieltag kämpfen einige die Vereine aus dem Rhein-Kreis Neuss noch um den Klassenerhalt.

SG Rommerskirchen-Gilbach (11.) – BV Wevelinghoven (9.). Für beide Mannschaften ist die Partie am Sonntag enorm wichtiger im Kampf gegen den Abstieg, daher entschieden sich beide Vereine neue Impulse setzten zu wollen. Bei der SG übernimmt Axel Neef, der Trainer der zweiten Mannschaft, bis zu Saisonende den Trainerjob von Kevin Hahn. Auch der BV Wevelinghoven trennte sich von Cheftrainer Maik Odenthal. Er wird von einem vereinsinternen Trio ersetzt: Der Sportliche Leiter Simon Büttgenbach, Teammanager Max Mansfeld und der lange verletzte Jonas Küchler übernehmen die Verantwortung bis zum Saisonende. Der BVW musste sich zuletzt in wichtigen Spielen geschlagen geben. Gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Dormagener verlor man trotz Führung mit 1:2. „Wir hatten in dieser Saison schon häufig Probleme, Führungen zu halten, uns fehlt häufig das zweite Tor“, erklärt Simon Büttgenbach. Durch das neue Trainerduo kam laut Büttgenbach der Fokus der Mannschaft zurück, der nach einer gelungenen Hinrunde verloren ging. Nach vielen Einzelgesprächen fühle sich die Mannschaft bestens auf die kommende Herausforderung vorbereitet bestätigt er.

Für die SG sieht die Lage aktuell noch einmal gefährlicher aus als für Wevelinghoven. Aktuell hält die SG allein der direkte Vergleich über dem Strich. Dennoch ist Axel Neef zuversichtlich, dass seine Mannschaft in den kommenden drei Spielen den Klassenerhalt schaffen kann. Dabei setzt er auf eine kompakte Defensive. „Wir müssen hinten erst mal kompakt stehen, dann aber immer wieder mutig angreifen. Mir hoffen, dass die zahlreiche Unterstützung uns den nötigen Rückenwind gibt“, sagt Neef. Er erwartet eine physische und kämpferische Begegnung und vertraut darauf, dass die individuelle Klasse seiner Spieler den Unterschied bringen kann. Dennoch will er Wevelinghoven nicht unterschätzen: „Ich habe mir ihr vergangenes Spiel angeschaut und war beeindruckt, wie sie als kollektiv arbeiten und dass von der Seitenlinie ununterbrochen angepeitscht wird.“

Lohausener SV (5.) – SV Uedesheim (13.). Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gegen die Spitzenmannschaften Sparta Bilk (3.) und DJK Gnadental (4.) ist die Stimmung beim SV Uedesheim optimistisch. Der Verein hat trotz der schwierigen Tabellensituation vollstes Vertrauen in das Trainerteam um Dalibor Dobras, das auch bei einem möglichen Abstieg weiterhin im Amt bleiben wird. „Wir sind entspannt, wir machen uns keinen Druck mehr. Für mich gehört Lohausen zu einem der stärksten Teams der Liga, aber wir wissen, dass wir mithalten können“, sagt Co-Trainer Timm Oppermann, der den Erfolg in den vergangenen Wochen damit erklärt, dass viele Verletzte zurückgekommen sind. Dennoch muss der SVÜ gegen Lohausen auf seinen Kapitän Patrick Wesoly verzichten. „Es ist unsere letzte Chance auf dem Klassenerhalt, wenn wir verlieren, war es das für uns“, betont Oppermann.