Fechten : Silber für Säbelfechter bei U23-EM

Der Dormagener Bas Wennemar nach seinem entscheidenden Treffer gegen Frankreich im Halbfinale der U23-EM in Tallinn. Foto: European Fencing Federation

Dormagen Bas Wennemar, Leon Schlaffer und Eric Seefeld vom TSV Bayer Dormagen sind am Durchmarsch bis ins Finale ganz maßgeblich beteiligt. Nur Polen zu stark.

(sit) Die deutsche Mannschaft hat bei den U23-Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn die zweite Medaille eingebracht. Nach Gold der Säbelfechterin Larissa Eifler vom TSV Bayer Dormagen in der Einzelkonkurrenz der Damen legten die Herren mit Silber im Teamwettbewerb nach.

Bas Wennemar, Leon Schlaffer, Eric Seefeld (alle TSV Bayer Dormagen) und Antonio Heathcock (TSG Eislingen) gewannen dabei ihr Auftaktgefecht in der Runde der besten Acht souverän mit 45:33 gegen Spanien. Das Halbfinale gegen die an Nummer eins gesetzten Franzosen geriet zu einem Krimi: Bas Wennemar behielt beim Stand von 44:44 die Nerven und erzielte den entscheidenden letzten Treffer zum 45:44 Sieg. Erst im Finale gegen Mitfavorit Polen setzte es eine 39:45-Niederlage für das deutsche Quartett. „Ein klasse Auftritt der Vier, die vor allem im Halbfinale gezeigt haben, wie gut sie als Team funktionieren“, befand TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald. Das Damenteam Larissa Eifler, Felice Herbon (beide TSV Bayer Dormagen), Lisa Gette und Julika Funke (beide FC Würth Künzelsau) blieb derweil ohne Medaille. Die Mannschaft um Europameisterin Larissa Eifler scheiterte im Halbfinale etwas überraschend mit 42:45 an den Spanierinnen. Und auch das „kleine Finale“ um Bronze gegen Frankreich ging mit 42:45 verloren.