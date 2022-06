Leichtathletik : Nur noch eine Woche bis zum Citylauf

Im Rekordjahr 2018 maßen sich auf dem attraktiven Rundkurs in der Grevenbroicher Innenstadt rund 2500 Läufer umd Läuferinnen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Grevenbroich Nach coronabedinger Zwangspause gibt der beliebte Stadtlauf in Grevenbroich am 10. Juni mit der sechsten Auflage seit 2015 sein Comeback. Bis zur Deadline am Montag rechnen die Organisatoren mit 1500 bis 2000 Voranmeldungen.

Wer sich für den sechsten Grevenbroicher Citylauf seit 2015 genau in einer Woche (10. Juni) noch anmelden will, muss sich sputen. Das Anmeldeportal (www.citylauf-grevenbroich) ist nämlich nur noch bis Pfingstmontag, 18 Uhr, offen. „Und aus organisatorischen Gründen sind dieses Mal keine Nachmeldungen möglich“, sagt Willy Helfenstein aus dem Organisationsteam der SG Neukirchen/Hülchrath. „Der Aufwand wäre zu groß, zumal man wegen Corona nie weiß, ob dann auch wirklich alle Helfer zur Verfügung stehen.“

Grundsätzlich ist die Stimmungslage im Vorfeld des vor allem für die Schlossstadt bedeutenden Sportfests allerdings gut. „Das Team um Dr. Bernd Juckel steht in den Startlöchern, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen“, versichert Helfenstein und verweist darauf, „dass wir gegenüber den Vorjahren nur geringe Änderungen im Programmablauf vorgenommen haben.“ Der Plan: Auf den 700 bis 1700 Meter langen Rundstrecken sollen die Läufer und Läuferinnen entdecken, wie viel Abwechslung die Grevenbroicher Innenstadt auf kleinem Raum zu bieten hat. Durch die Fußgängerzone geht es vorbei an der „Alt-Katze“ und dem Schützenturm, durch den historischen Torbogen am Alten Schloss und schließlich auf dem Hartmannsweg an der Erft entlang auf die lange Zielgerade auf der Breite Straße. „Gerade die lange Zielgerade mit den vielen anfeuernden Zuschauern am Streckenrand ist insbesondere für die Schüler und Hobbyläufer ein großes Erlebnis“, ist Helfenstein überzeugt. Unterwegs soll eine Trommlergruppe und ein Moderatorenteam die Teilnehmer bei Laune halten. Auf dem Marktplatz gibt es zusätzlich zur Wasserbar sowie Obst-, Grill- und Bierstand erstmals auch eine Cocktailbar – natürlich nur mit alkoholfreien Getränken. Die Kinder haben auf der Hüpfburg und am Schminkstand ihren Spaß.

Info 6. Grevenbroicher Citylauf am 10. Juni 17.30 Uhr Eltern-Kind-Lauf über 700 Meter 17.45 Uhr Bambini-Lauf über 700 Meter 18 Uhr Schülerlauf über 1200 Meter (Jahrgang 2014) 18.15 Uhr Schülerlauf über 1200 Meter (Jahrgang 2013) 18.30 Uhr Schülerlauf über 1200 Meter (Jahrgang 2012) 18.45 Uhr Schülerlauf über 1200 Meter (Jahrgang 2011) 19 Uhr Team-Staffeln 3x1100 M. 19.30 Uhr Schülerlauf über 1700 Meter (Jahrgänge 2007-2010) 19.50 Uhr Jedermannlauf (5 km) 20.40 Uhr 10km-Lauf (ab 2006)

Gute Laune macht Juckel die Anzahl der Meldungen von Schulen und Kindergärten. „Trotz der Unsicherheiten in Folge der Corona-Pandemie nähern sich hier die Zahlen denen des letzten Citylaufs 2019“, sagt Helfenstein. „Im Vergleich zu den Rekordjahr 2019 und 2018 liegen wir da schon bei 75 Prozent.“

Luft nach oben sei indes bei den Hauptläufen über fünf und zehn Kilometer sowie bei den Hobbyläufern und Firmenteams. „Hier zeigt sich, dass nach der coronabedingten Sportpause vielen der Einstieg in ein regelmäßiges Lauftraining noch schwer fällt. Dieser Trend war schon beim Neusser Sommernachtslauf vor anderthalb Wochen zu erkennen gewesen. Weil sie lange zu Hause im Homeoffice gesessen haben, fühlen sie sich nicht richtig in Form. Dabei wäre es gerade jetzt wichtig, sich aufzuraffen. Und die fünf Kilometer sind eine Distanz, die man auch als Hobbyläufer gut schaffen kann.“ Er ist sich sicher, dass die Anmeldezahlen bis Montag auch in diesem Bereich noch kräftig anziehen werden. „Die Erfahrung zeigt, dass die Leichtathletik-Vereine sich meist erst relativ spät anmelden, quasi auf den letzten Drücker.“ Insgesamt sieht er die bisherige Resonanz positiv: „Bis Donnerstag waren rund 1350 Meldungen eingegangen. Pro Tag lagen wir zuletzt bei um die 150 Anmeldungen, damit dürften wir am Ende wohl einen Tacken über 1500 liegen – vielleicht kratzen wir ja sogar an der 2000er-Marke ...“

Los geht es am nächsten Freitag in Grevenbroich um 17.30 Uhr mit dem Familienlauf über die kleine 700-Meter-Runde für Eltern mit ihren Sprösslingen. Es folgen die Kinder- und Schülerläufe über 700 bis 1700 Meter sowie die Teamstaffeln über 3x1100 Meter. Um 19.50 Uhr ertönt der Startschuss für den Speira-Jedermannlauf über fünf Kilometer mit Firmenwertung über drei Runden. Das ist ein Angebot besonders für die in der Beurteilung ihrer Leistungsfähigkeit noch unsicheren Hobbyläufer.