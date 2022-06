Fußball : Kevin Hahn und Sven Servos übernehmen beim SV Glehn

Glehn Zur neuen Spielzeit übernimmt das Duo, das zuvor bei der SG Rommerskirchen/Gilbach tätig war, den Korschenbroicher A-Kreisligisten.

Hahn (41) war vor seinem Engagement in Rommerskirchen drei Jahre Trainer des 1. FC Grevenbroich-Süd in der Kreisliga A. Schon damals an seiner Seite: der drei Jahre ältere Servos, der den Familienvater auch an der Johannes-Büchner-Straße als Co-Trainer unterstützt.