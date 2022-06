Fußball : Bunte Turniere an Pfingsten

Rhein-Kreis Der Nachwuchs spielt in Glehn und Stürzelberg, die Alten Herren und die Schützen kicken in Elfgen.

(sit) Es gab mal eine Zeit, da beschränkte sich das sportliche Programm im Rhein-Kreis Neuss an Pfingsten auf zwei Veranstaltungen: den Quirinus-Cup des Neusser Handball-Vereins und das internationale Fußballturnier für C-Jugendliche des SV Rheinwacht Stürzelberg. Während der NHV das seit 1983 gefeierte Fest der europäischen Handball-Jugend als Reaktion auf die Corona-Pandemie bereits zum dritten Mal abgesagt hat, hält der Dauerbrenner in Stürzelberg eisern die Stellung, gibt sein Comeback aber mit der 50. Auflage als „1. B-Junioren-Pfingstturnier“.

Als Organisator immer noch an Bord ist Jürgen Dobernecker, er kann am Sonntag ab 9.30 Uhr indes keine Gäste aus dem befreundeten Ausland begrüßen. In der Vorrunde spielen Turu Düsseldorf, SG Unterrath, SC Pulheim, SSV Delrath, SV Rosellen, SG Rommerskirchen/Gilbach, SG Orken Noithausen und das Team des Gastgebers um einen guten Platz in der Finalrunde (ab 16.30 Uhr). Bereits am Samstag von 10.30 bis 18 Uhr finden auf der Anlage Am weißen Stein die Dorfturniere „Straße gegen Straße“ statt.