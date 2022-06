Rhein-Kreis Die Ernährung ist der größte Hebel, wenn es darum geht, sich etwas Gutes zu tun. Viele wissen allerdings nicht, wie sie eine langfristige Umstellung angehen sollen. Unser Kolumnist Florian Kock, Personal-Trainer und Abnehmcoach, zeigt einen Weg auf.

Eine Ernährungsumstellung kann simpel sein. Ich schreibe extra simpel und nicht einfach. Denn anfänglich fühlt es sich für die meisten Menschen nicht einfach an. Sich langfristige Ernährungsgewohnheiten bewusst zu machen und dann zu verändern, bedeutet einen erhöhten Energieaufwand. So ehrlich muss ich sein. Wer dreimal täglich etwas isst, isst in einem Jahr knapp 1100 Mahlzeiten. Das sind in den vergangenen fünf Jahren, in denen das Thema Ernährung vielleicht nicht so wichtig war, fast 5500 Mahlzeiten gewesen. Jetzt zu erwarten, in den nächsten drei Wochen einfach die Ernährung umzustellen, steht in keiner Relation. Zeit lassen, kein festes Enddatum im Blick haben, lieber nach konstanter Verbesserung streben. Wöchentliche oder monatliche Verbesserungen, bis mit Leichtigkeit die Ernährung wunschgemäß umgestellt wurde.