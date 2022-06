Nachfolger gefunden : Aufsteiger Essen holt Dabrowski als Trainer

Essen Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen hat den vakanten Trainerstuhl neu besetzt. Der Traditionsverein hat Ex-Bundesligaprofi Christoph Dabrowski an die Hafenstraße gelotst. Der 43-Jährige trainierte zuletzt den Zweitligisten Hannover 96.

Aufsteiger Rot-Weiss Essen geht mit Christoph Dabrowski als Trainer in die 3. Fußball-Liga. Der Ex-Profi, der in der vergangenen Saison den Zweitligisten Hannover 96 zum Klassenerhalt führte, erhält an der Hafenstraße einen Vertrag bis 2024.