Floorball : DJK startet in Hamburg in die Play-offs

Kopf an Kopf - Schläger an Schläger: Im ersten Halbfinalspiel tritt die DJK Holzbüttgen am Samstag in Hamburg an. In der Liga gewannen die Kaarster den bislang letzten Vergleich mit den Piranhhas daheim mit 9:2. Foto: Andreas Klüppelberg

Kaarst Auf dem Weg in die Finalspiele um die Deutsche Meisterschaft muss der Floorball-Bundesligist aus Holzbüttgen an den Piranhhas vorbei. Die erste Partie findet auswärts statt. Die Entscheidung fällt nächste Woche auf jeden Fall in Kaarst.

Seit der 4:5-Niederlage am 7. November bei den Dragons Bonn haben die Floorballer der DJK Holzbüttgen nur noch ein Spiel verloren. In diesen ziemlich genau sieben Monaten reihte der Erstligist in der Punktspielrunde beeindruckende 13 Siege aneinander und erreichte das Finale des Deutschland-Pokals, wo es gegen den Rekordmeister UHC Sparkasse Weißenfels auch die einzige Niederlage in diesem Jahr setzte (3:5).

Doch das alles ist ab Samstag ein Muster ohne Wert, denn in den Play-offs um die Deutsche Meisterschaft fängt die ganze Chose wieder bei null an. Zwei Siege braucht der Vizemeister der regulären Saison, um in die Finalserie einzuziehen und muss sich dabei gegen den Tabellendritten ETV Piranhhas Hamburg behaupten. Sein (kleiner) Vorteil: Sollte es nach den Partien in der Sporthalle Hoheluft und eine Woche später in der Kaarster Stadtparkhalle Unentschieden stehen, darf die DJK das dritte und dann entscheidende Match am 12. Juni wieder vor heimischem Publikum absolvieren. In der Liga gewannen die Hamburger am zweiten Spieltag an der Pestalozzistraße mit 6:4, das Rückspiel am 15. April ging deutlich mit 9:2 an Kaarst.

Mark Jones, Spieler der DJK Holzbüttgen, ist Kapitän der britischen Nationalmannschaft. Foto: IFF – International Floorball Federation

Info Halbfinal-Hinspiele in Hamburg und Chemnitz Spiel 1 Samstag, 18 Uhr ETV Piranhhas Hamburg - DJK Holzbüttgen (Sporthalle Hoheluft) Sonntag, 16 Uhr Floor Fighters Chemnitz - UHC Sparkasse Weißenfels Spiel 2 Samstag, 11. Juni, 18 Uhr DJK Holzbüttgen - ETV Piranhhas Hamburg (Stadtparkhalle Kaarst) Samstag, 11. Juni, 18 Uhr UHC Sparkasse Weißenfels - Floor Fighters Chemnitz

Doch damit hat sich Trainer Tim Hidskes seit dem letzten Pflichtspielauftritt seiner Jungs am 14. Mai gegen die Red Hocks Kaufering (8:5) nicht wirklich beschäftigt. Zunächst mal war er nämlich anderweitig im Einsatz, und zwar als Nationaltrainer der britischen Auswahl. Die verpasste beim Qualifikationsturnier im lettischen Valmiera (Wolmar) zwar das Ticket für die Weltmeisterschaft in der Schweiz (5. bis 13. November in Zürich und Winterthur), doch sein ebenfalls für die DJK Holzbüttgen aktiver Kapitän Mark Jones sprach trotzdem von einem super Turnier. „Mit Platz sechs haben wir das bislang beste Ergebnis für Großbritannien eingefahren.“ Noch viel besser lief es für seine Teamkollegen Nils Hofferbert, Janos Bröker und Jannik Heinen mit dem deutschen Team, dem im italienischen Celano ein dritter Rang zur „WM-Quali“ reichte. Nach dem 3:3 zum Auftakt gegen Österreich fertigten die um ein gutes Torverhältnis bemühten Deutschen die Elfenbeinküste mit 48:0 (!) ab. Nach der 2:8-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei behielt Deutschland schließlich im Entscheidungsmatch gegen Slowenien mit 3:1 die Oberhand, hatte dabei aber Glück, dass Luka Peklaj beim Spielstand von 2:0 mit einem Penaltyschuss an Goalie Jan Lemke (GC Unihockey Zürich) scheiterte. Den beruhigenden dritten Treffer erzielte Janos Böker. Nils Hofferbert belegte in der Scorerliste des Turniers mir 16 Punkten (vier Tore und zwölf Vorlagen) den starken zweiten Rang.

Wieder glücklich zurück in der Heimat richtete sich der Blick der international tätigen Kaarster jedoch gen Hamburg. Sorgenfrei ist Coach Hidskes nicht. Weil „wir mit Krankmeldungen und Verletzungen zu kämpfen haben“, steht für ihn schon jetzt fest: „Das erste Spiel wird hart!“ Doch er weiß auch um die Nehmerqualitäten seiner Truppe: „Wir haben einen unglaublichen Siegeswillen. Darum denke ich, die Mannschaft wird sich ihrer Haut zu erwehren wissen und ein gutes Spiel abliefern.“ Den Grundstein zum Erreichen der Finalspiele will er mit seinen Mannen schon am Samstag an der Elbe legen.