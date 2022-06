Handball-Regionalliga : Dem TVK geht am Ende die Luft aus

Linksaußen David Biskamp ist ein wichtiger Spieler beim Handball-Regionalligisten TV Korschenbroich. Foto: Achim Blazy (abz)

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich hat als Dritter den vor der Saison angepeilten Platz unter den ersten Drei erreicht. Dennoch bleibt am Ende das Gefühl, dass auch noch mehr möglich gewesen wäre.

Einmal mehr zählte der TV Korschenbroich vor der Saison in der Handball-Regionalliga zu den Aufstiegskandidaten. Der eigene Anspruch war, unter den besten drei Mannschaften der Liga zu landen. In der Endabrechnung wurde dieses Ziel mit dem dritten Tabellenplatz auch erreicht. Dennoch war es eine schwierige Saison. Die große Anzahl der Spielausfälle wegen Corona-Erkrankungen im eigenen Team oder bei den Gegnern führten dazu, dass in der Schlussphase der Saison fast ausschließlich englische Wochen auf dem Programm standen, die sehr kräftezehrend waren – zumal der TVK auch mit Verletzungspech zu kämpfen hatte. So wurden mitten in der Saison Stefan Graedtke und Felix Barwitzki verpflichtet, um überhaupt noch Alternativen zu haben. Letztlich hätte für den TVK möglicherweise auch etwas mehr herausspringen können als dieser dritte Tabellenplatz, aber in dieser Spielzeit war fast nichts normal.

So lief die Rückrunde Die Rückrunde war von sehr vielen Spielen geprägt, in der die Mannschaft auch an ihre Grenzen gehen musste. „Nachher war die Trainingsarbeit hauptsächlich geprägt von Belastungssteuerung“, betont der scheidenden Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Es war schon ein hartes Brot jede Woche zwei Spiele absolvieren zu müssen und das teilweise auch mit sehr weiten Auswärtsfahrten.“ Dennoch wies der TVK im Laufe der Rückrunde zeitweise die geringsten Negativpunkte auf, vergab die gute Ausgangsposition dann aber durch Pleiten gegen Remscheid (25:34 und 32:39), Absteiger HSG Siebengebirge (29:32) sowie die direkten Aufstiegskonkurrenten TV Aldekerk (27:42) und Interaktiv aus Ratingen (26:36).

Das war gut Insbesondere der Angriff konnte überzeugen. „In der Offensive haben wir in diesem Jahr wirklich sehr gut gearbeitet und eine Weiterentwicklung war unverkennbar“, lobt Wolf. „Wir haben stets die Ruhe bewahrt und waren so auch in der Lage, Spiele zu drehen, in denen wir bereits einen größeren Rückstand hatten. Außerdem war die Verantwortung auf sehr viele Schultern verteilt, so dass wir auch nicht so einfach auszurechnen waren.“

Das war schlecht Erstaunlich ist die Tatsache, dass der TVK die meisten Gegentore der gesamten Liga kassierte. Erst recht, wenn man bedenkt, dass die Abwehr in den Jahren zuvor stets das Aushängeschild war. „Sicherlich war das auch durch den Ausfall von Torhüter Felix Krüger bedingt. Mit Stefan Graedtke konnten wir zwar einen anderen Keeper reaktivieren, der aber sofort angeschlagen war. Stefan stellte sich für den Notfall zwar immer zur Verfügung, aber Max Jäger hatte überhaupt keine Entlastung. Es lag aber definitiv nicht nur an den Torhütern. In der Abwehr fehlte häufig der nötige Biss.“

Spieler der Saison Gerade die jungen Spieler haben eine tolle Entwicklung genommen und wurden näher an die Startformation herangeführt. „Für diese Saison ist es wirklich sehr schwer zu sagen, wer herausgeragt hat“, betont Wolf. „Wenn ich allerdings die letzten vier Jahre betrachte, dann sticht unser Linksaußen David Biskamp schon heraus. Über den gesamten Zeitraum hatte er in unserem Spiel eine enorm wichtige Rolle eingenommen und entwickelte sich immer mehr zu einem Leader. So war es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass er Mannschaftskapitän wurde.“