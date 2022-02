Basketball : Sorgen der Tigers reißen nicht ab

Neuss Jetzt fehlt dem Basketball-Zweitligisten aus Neuss auch noch Jugend-Nationalspielerin Johanna Huppertz. Lydia Baxter ist weiter angeschlagen.

Und es droht weiteres Ungemach von unten: Während die Neusserinnen am Samstag (18.30 Uhr) als Gäste der BG 89 AVIDES Hurricanes wohl ihre sechste Niederlage in Folge einstecken dürften, könnte Bochum den Abstand mit einem Sieg über Marburg weiter verringern. Die vorerst mal auf den ersten Play-down-Platz abgerutschten Young Dolphins wiederum empfangen am nächsten Freitag (20.30 Uhr) die Tigers, denen sie dann selbst bei einer Niederlage in Bochum bis auf vier Zähler auf die Pelle rücken könnten. Dass Neuss schon am darauffolgenden Tag (17.30 Uhr) daheim im kaum minder wichtigen Duell mit Jena ran muss, erschwert die Lage zusätzlich.

Wenn es denn wenigstens gute Nachrichten von der Personalfront geben würde. Aber Pustekuchen: Jetzt hat sich bei ihrem Einsatz für die Junior Tigers (WNBL) in Recklinghausen auch noch Jugend-Nationalspielerin Johanna Huppertz am Knie verletzt und fällt zehn bis 14 Tage aus. Auch Lydia Baxter zwickt‘s weiterhin im Knie, so dass sie in Rotenburg wohl kaum ihr gewohntes Pensum absolvieren kann. Was Trainer Rufin Kendall an den längst chronischen Personalsorgen besonders stört: „Wir haben uns irgendwie schon daran gewöhnt, mit kleiner Rotation zu spielen und zu trainieren. Das ist echt traurig.“ Weil er auch mit den reaktivierten, aber eben voll im Beruf stehenden Hannah Wischnitzki, Leonie Prudent und Fahime Farzanessa momentan nicht rechnen kann, ist der Coach gefordert, den Mangel nicht nur zu verwalten. Immerhin kann er sich auf die Stamm-Mannschaft verlassen. „Lob ans Team, die, die da sind, arbeiten wirklich hart.“