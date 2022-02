Floorball-Bundesliga : Das Treffen der besten Defensiven

Die Floorballer der DJK Holzbüttgen (in weiß) treten am Samstag beim Tabellenzweiten in Hamburg an. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen bekommen es am Samstag mit dem Tabellenzweiten Hamburg zu tun. Die Voraussetzungen sind alles andere als ideal.

Bei den Floorballern der DJK Holzbüttgen wird mit Blick auf das Pokal-Final-Four am nächsten Wochenende in Berlin vom wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte gesprochen. Entsprechend intensiv laufen die Vorbereitungen. Doch zunächst muss sich die Mannschaft noch mal auf den Bundesliga-Alltag fokussieren. Nach der coronabedingten Spielabsage gegen die Floor Fighters Chemnitz geht es am Samstag (18 Uhr) zum Tabellenzweiten ETV Piranhhas nach Hamburg .

Für die Holzbüttgener war das neue Jahr bislang zwar sehr erfolgreich, doch das Spiel im Norden steht unter keinem guten Stern. Die DJK hat einige an Corona erkrankte Spieler, so dass unter der Woche kein Training stattfinden konnte. Dennoch freut sich die Mannschaft auf ein spannendes Spiel. „Die Situation motiviert uns umso mehr, für die Daheimgeblieben zu gewinnen. Mit Hamburg haben wir einen starken Gegner, aber wenn wir alle gemeinsam zusammen kämpfen, bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen können,“ sagt DJK-Spieler Conrad Lehwalder. Spannung verspricht das Spiel auch, weil mit diesen beiden Teams die beiden besten Verteidigungen der Liga aufeinandertreffen (47 Gegentore für die DJK, 54 für den ETV). Die starke Defensive der Hamburger unterstreicht die bisherige Leistung in der Liga, denn lediglich eine Niederlage ist auf dem Konto der Piranhhas zu finden. Doch auch die DJK braucht sich in dieser Hinsicht nicht zu verstecken, blieb sie bisher im Jahr 2022 doch noch ohne Niederlage. Das Hinspiel zwischen den Piranhas und Holzbüttgen ging Mitte September in der Stadtparkhalle Kaarst über die Bühne. Damals mit dem besseren Ausgang für die Hamburger. Das Match wird auf dem Streaming-Portal Twitch live übertragen.