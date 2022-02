Basketball : Auf die Tigers wartet in Marburg ein Schlüsselspiel

Neuss Zweitligist aus Neuss ist gleich doppelt gefordert: Am Freitag steht das Nachholspiel bei den Young Dolphins an, am Samstag geht‘s nach Braunschweig.

Das Problem: So richtig viel spricht nicht dafür, dass die Tigers im fünften Anlauf 2022 endlich ihr erstes Erfolgserlebnis haben werden. Dazu waren die letzten Auftritte – speziell vor heimischem Publikum gegen Osnabrück (42:66) und den personell extrem geschwächten Spitzenreiter BBZ Opladen (42:62) – einfach zu schwach. Das weiß natürlich auch Trainer Rufin Kendall, und er räumt ein: „Unsere Leistungen waren nicht 1A.“ Darum wurde an der Bergheimer Straße nicht nur hart trainiert, sondern auch Tacheles geredet. Kendall: „Die Mannschaft hat sich Fragen gestellt, aber auch Fragen an mich gerichtet. Alle sind sich einig: Es muss sich was verbessern.“ Und zwar das: „In der Offensive müssen wir effektiver und vor allem mutiger werden. Wer in der Rotation für einen bestimmten Wurf verantwortlich ist, muss ihn auch nehmen. Und in der Verteidigung will ich mehr Aggressivität sehen. Das eine bedingt das andere: Wenn du vorne nicht scorst, bleibt auch die Intensität in der Defense nicht bei 100 Prozent.“