Tischtennis 3. Liga : DJK-Damen mit Personalsorgen

Holzbüttgen In der 3. Bundesliga könnten Holzbüttgens Tischtennisspielerinnen beim Doppelspieltag am Wochenende Platz zwei erobern. Allerdings fehlt im unteren Paarkreuz die Stammbesetzung.

Durch den knappen 6:4-Erfolg in der Vorwoche gegen VfL Kellinghusen haben sich die Tischtennisspielerinnen der DJK Holzbüttgen in der Spitzengruppe der 3. Bundesliga etabliert. Am Wochenende könnte mit zwei Siegen sogar der Sprung auf den zweiten Platz gelingen. Die Kaarsterinnen reisen zum Doppelspieltag nach Niedersachsen . Am Samstag steht zunächst die Partie beim aktuellen Tabellenzweiten Hannover 96 an, am Sonntag folgt dann die Partie beim TTK Großburgwedel. Beide Spiele beginnen um 14 Uhr.

Die Duelle mit Hannover gehören mittlerweile schon zu den Klassikern in der 3. Liga. Zum Auftakt der Spielzeit trennten sich beide Teams in Holzbüttgen mit einem 5:5. Da verpassten es die Kaarsterinnen nach einer 5:3-Führung knapp, den ersten Sieg gegen das starke Quartett aus Niedersachsen einzufahren. Vor fünf Jahren in der Saison 2017/18 trafen die beiden Teams das erste Mal in der 3. Liga aufeinander. Seitdem gab es fünf Siege für Hannover und zwei Unentschieden. Die Chancen, dass ausgerechnet am Samstag der erste Sieg gelingt, stehen allerdings nicht so gut. In Rachel Gerarts und Jana Vollmert fehlen erneut wie in der Vorwoche zwei Stammspielerinnen. Rachel Gerarts fühlt sich durch ihre „Long-Covid-Erkrankung“ noch derart beeinträchtigt, dass sie entschieden hat, zunächst an keinen Wettkämpfen mehr teilzunehmen. Jana Vollmert befindet sich im Prüfungsstress. So sollen hinter den beiden Spitzenspielerinnen Valerija Mühlbach und Martyna Dziadkowiec, Sandra Förster und Anna Haissig (Drittliga-Premiere) in beiden Spielen zum Einsatz kommen.