Basketball : Neuer US-Profi ist schon wieder weg

Neuss Myia Starks verlässt den Basketball-Zweitligisten TG Neuss Tigers nach nur einem Spiel. Die Gründe sollen im persönlichen Bereich liegen.

Da hatte sich Basketball-Zweitligist TG Neuss so ins Zeug gelegt, um gerade noch rechzeitig vor dem Ende der Wechselfrist eine im Kampf um den Klassenverbleib dringend benötigte Spielmacherin zu verpflichten – und dann waren alle Mühen für die Katz. Denn die am Samstag im Match bei Alba Berlin zum ersten Mal eingesetzte US-Amerikanerin Myia Starks ist schon wieder weg.

„Die Initiative und der Wunsch für diesen Schritt sind von der Spielerin ausgegangen“, stellt TG-Geschäftsführer Klaus Ehren klar. „Die Gründe für diese Entwicklung liegen im persönlichen Bereich und nicht im Einfluss der TG Neuss Tigers.“ Die 24-Jährige hatte am Mittwoch Teammanager Florian Pejchar um ein Gespräch ersucht. Da stand ihre Entscheidung, das Team und Deutschland zu verlassen, indes schon fest. Ehren: „Das Ticket hatte sie schon gebucht, am Donnerstagmorgen um 10 Uhr ging ihr Flug.“ Die Tigers trifft dieser drastische Schritt hart. „Das hat uns alle überrascht und ist sehr, sehr ärgerlich“, sagt Basketball-Abteilungsleiterin Angela Krings. „Wir sind von ihr quasi vor vollendete Tatsachen gestellt worden.“ Dabei waren Trainer und Mannschaft mit dem Einstand der schnellen Aufbauspielerin, die noch bis Weihnachten in Island unter Vertrag gestanden hatte, durchaus zufrieden gewesen. „Die erste Hälfte in Berlin war schon so, wie wir uns das mit ihr hätten vorstellen können“, bestätigt Angela Krings. Coach Rufin Kendall hatte sogar schon damit beginnen, das Spielsystem seines Teams ganz auf den flinken Import aus Illinois auszurichten. Krings: „Sein Konzept kann er jetzt in die Tonne drücken.“