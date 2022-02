Leichtathletik : TSV-Aktive sammeln viele Medaillen

Dormagen Bei den Leichtathletik-NRW-Meisterschaften überzeugten sowohl die Erwachsenen als auch der Nachwuchs aus Dormagen. Sogar Normen für die Jugend-DM gab‘s.

Für die Leichtathletik-Abteilung des TSV Bayer Dormagen läuft die Hallensaison weiterhin gut. Bei den NRW-Meisterschaften in Düsseldorf gab es die nächsten Erfolge zu feiern. Es gab drei Titel und weitere Podestplätze. Zudem qualifizierten sich mehrere TSV-Nachwuchssportler für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Sindelfingen.

Im Hochsprung der U18-Konkurrenz gewann Ben Aschhoff mit einer Höhe von 1,86 Metern Gold. Er verbesserte damit seine persönliche Bestleistung um fünf Zentimeter und schaffte die DM-Norm. Mittelstreckler Joel Etienne Schmitz (U18) siegte über 800 Meter in 1:57,10 Minuten und hat sich damit ebenfalls für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Im Weitsprung der Männer trug sich Samuel Claudy mit 6,99 Meter in die Siegerliste ein. DM-Tickets für Sindelfingen lösten auch Maxine Brune (U20) über 200 und 400 Meter sowie die U18-Athletin Maxima Majer über 1500 Meter. Brune sprintete die 200 Meter in 25,65 Sekunden und wurde Vierte, die 400 Meter absolvierte sie in 57,46 Sekunden und sicherte sich die Bronzemedaille. Majer wurde über 1500 Meter in 4:50,28 Minuten Dritte. Über die 800-Meter-Distanz belegte sie zudem Rang vier (2:19,93).