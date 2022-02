Basketball : Junior Tigers verteidigen gut, aber treffen vorne zu schlecht

Marija Ilic erzielte in Osnabrück 24 Punkte für die Junior Tigers. Foto: WORO

Neuss Schon im deutlich mit 9:25 verlorenen ersten Viertel geraten die TG Neuss Junior Tigers in Osnabrück entscheidend ins Hintertreffen.

Das Hinspiel gegen die OSC Junior Panthers hatten die TG Neuss Junior Tigers auf heimschem Parkett noch mit 67:49 gewonnen, doch seither geht fast nichts mehr für die Basketballerinnen von Trainer Dragan Ciric in der U18-Bundesliga (WNBL). Die 63:74-Niederlage in Osnabrück (Halbzeit 27:41) war bereits die dritte Nulnummer im vierten Spiel – nur gegen das Schlusslicht Herner TC gelang ein deutlicher 108:65-Erfolg.

In Osnabrück zehrten die Junior Panthers, jetzt mit 5:2-Siegen Tabellenzweite der Gruppe Nordwest, die gesamte Partie über von ihrem Raketenstart. Während für die personell arg dezimierten Gäste im ersten Viertel bei Würfen aus dem Nahbereich nur ein Treffer heraussprang, netzten ihre gut aufgelegten Konkurrentinnen hochprozentig ein und gewannen diesen Abschnitt mit 25:9. Besonders hevor taten sich dabei Maira Banko (am Ende 15 Punkte, 3/7 Dreier), Mona Landwehr (12 Punkte,15 Rebounds), Louisa Riehemann und Pia Sprehe (beide elf Punkte). Geschlagen waren die Neusserinnen, die durch die Niederlage mit nur drei Siegen aus sechs Spielen auf dem vorletzten Rang verharren, damit noch nicht, aber im Angriff wussten sie sich fortan viel zu selten für ihre erfolgreiche Arbeit in der Verteidigung zu belohnen. Somit überstanden die jungen Gastgeberinnen auch die für sie kritische Phase im zweiten Viertel, als sie bis zur sechsten Spielminute keinen Feldkorb zu erzielen wussten, unbeschadet.