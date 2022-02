2. Handball-Bundesliga : Peer Pütz: „Müssen positiven Trend bestätigen“

TSV-Coach Peer Pütz inmitten seiner Spieler während einer Auszeit beim Spel in Ludwigshafen. Foto: PIX-Sportfotos.de/PIX-Sportfotos/Michael Ruffler

Dormagen Im Interview offenbart der neue Coach der Dormagener, dass bei ihm nach seiner Permiere die Zufriedenheit überwiegt. Dem 30-Jährigen ist nach der Niederlage in Ludwigshafen wichtig, den Fokus auf die eigenen Belange zu legen.

Von David Beineke

Zwar hat Peer Pütz schon mal für ein Spiel als Chefcoach beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen ausgeholfen, als in der Saison 2019/2020 Uli Kriebel nicht zur Verfügung stand, doch das erste Rückrundenspiel am Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen war für ihn dennoch eine Premiere. Schließlich ist der Plan, dass er nach der Entlassung von Trainer Dusko Bilanovic Mitte Januar bis zum Saisonende die Verantwortung tragen und die Mannschaft zum Klassenverbleib führen soll. Am Tag nach der unnötigen 23:25-Niederlage sprach der 30-Jährige über seine erste Partie in neuer Funktion.

Herr Pütz, wie hat sich Ihre Premiere für Sie angefühlt?

Pütz Aus meiner Sicht hat es gut funktioniert. Natürlich stieg die Anspannung kurz vorher an, doch mir ist es gut gelungen, ruhig und fokussiert zu bleiben. Besonders cool war die Erfahrung, dass wieder Zuschauer mit dabei waren.

In Ludwigshafen saß der für die A-Jugend verantwortliche David Röhrig als Co-Trainer mit auf der Bank. Das war so nicht von Beginn an geplant.

Pütz Als es darum ging, wer mich während der Spiele unterstützt, habe ich mir David als Co-Trainer gewünscht. Er ist sehr kompetent und wir haben einen sehr engen Draht. Ich schätze seine Meinung sehr, er ist eine gute Hilfe für mich.

Was überwiegt: Die Enttäuschung, dass Ihre Mannschaft nichts mitgenommen hat oder die Zufriedenheit über eine gute Leistung, auf die Sie aufbauen können?

Pütz Klar, habe ich mich kurz nach dem Spiel geärgert. Aber je größer der Abstand wird, desto mehr überwiegt die Zufriedenheit. Das war ein guter Schritt, wenn wir so weiterarbeiten, wird sich da etwas entwickeln. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man gegen so starke Teams so gut mithält.

Was hat Ihnen denn am besten gefallen?

Pütz In der Abwehr haben wir es gut gemacht, besonders auf den Halbpositionen gegen Hendrik Wagner und Stefan Salger. Dass Wagner dann gegen Ende der Partie das Spiel mit seinen Toren entscheidet, ist auch seiner individuellen Klasse geschuldet, das lässt sich nicht komplett verhindern. Im Angriff haben wir es geschafft, unseren Rückraumspielern Freiräume zu verschaffen. Insbesondere Patryk Biernacki hat seinen Aufwärtstrend bestätigt, wenn er konstant so spielt, wird er uns noch sehr helfen.

Was war nicht so gut?

Pütz Wir brauchen mehr Sicherheit und Abgezocktheit im Angriff, die hat uns gegen die Eulen in entscheidenden Momenten gefehlt. Aber die Wintervorbereitung war sehr kurz und es waren nicht alle Spieler die ganze Zeit dabei. Es wird aber von Tag zu Tag besser, dafür brauchen wir noch Zeit. Zudem wollen wir im Angriff noch variabler werden, auch mehr über außen spielen.

Apropos variabler. Auffällig war, dass es gegen die Eulen Rückraum personell wenig Wechsel gab.

Pütz Das lag daran, dass Sören Steinhaus, der super in Form war, und Fynn Johannmeyer kurz vor dem Spiel ausgefallen sind. Zudem hat unser Neuzugang Mislav Grgic erst kurz mit der Mannschaft trainiert. Er zeigt zwar gute Ansätze, braucht aber noch Zeit zur Eingewöhnung.

Wie hat sich die Lage nach dem ersten Rückrundenspieltag für den TSV verändert?