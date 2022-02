Basketball : TG Neuss Tigers trotzen Alba Berlin in drei von vier Vierteln

Neuss Bei der 52:73-Niederlage an der Spree liegen die wiederum ersatzgeschwächt angetretenen Basketballerinnen aus Neuss nach dem ersten Abschnitt sogar vorne.

Kontinuität ist 2022 ein Fremdwort für die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss: In Berlin waren zwar Inga Krings, Lisa Arz und Jule Schillings in den aktiven Kader der Tigers zurückgekehrt, doch dafür fehlten gegenüber der Vorwoche Nicole Egert, Lydia Sy, Jana Meyer sowie die reaktivierten Hannah Wischnitzki und Fahime Farzanessa. Und da weiter auch die im Referendariat stehende Centa Bockhorst aussetzt, traten die Schützlinge von Trainer Rufin Kenfall in der Max-Schmeling-Halle A wieder nur zu siebt an. Trotzdem verkauften sie sich beim 52:73 (Halbzeit 31:32) wacker – vor allem in der ersten Hälfte.