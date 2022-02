Sportbund Rhein-Kreis Neuss : Landesfördergelder sind vergeben

Rhein-Kreis Ein Jury des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss hat 500.000 Euro an zwölf Outdoor-Sportprojekte im Kreisgebiet verteilt. Der Beginn der Umsetzung kann aber erst nach der Zusage aus Düsseldorf erfolgen.

Die sportbegeisterten Menschen im Rhein-Kreis Neuss können sich darauf freuen, in Zukunft noch mehr Möglichkeiten zu haben, sich auch im Freien bewegen zu können. Möglich wird das durch Sportförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, für das das Landes NRW im Sommer des vergangenen Jahres einen zweiten Aufruf startete. Als Ergebnis werden über das ganz Kreisgebiet verteilt neue Sportanlagen entstehen, zum Beispiel eine Multisport-Anlage mit angrenzender Calisthenics-Anlage, Bouleplätze, ein Padel-Court und Fitnesscontainer.

Dass das Land aus dem insgesamt 300 Millionen Euro umfassenden Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ 27 Millionen herausnahm, um einen zweiten Förderaufruf zu starten, war eine Reaktion auf die Corona-bedingt schwierige Lage in den vergangenen beiden Jahren. „Wir haben durch die Corona-Pandemie im Sport schwerste Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Idee, Sportangebote im öffentlichen Raum, auf öffentlichen und privaten Sportstätten im Freien zu fördern, ist davon natürlich beeinflusst. Mit diesem Programmaufruf soll die Motivation, Sport im Freien zu treiben, gesteigert werden“, erklärte Andrea Milz, NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Am Ende erhielt jeder der 31 Kreissportbünde und 23 Stadtsportbünde in den kreisfreien Städten 500.000 Euro, um entsprechende Projekte auf den Weg zu bringen.