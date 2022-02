Handball-Regionalliga : NHV-Heimspiel in Korschenbroich

Torwart Paul Dreyer ist ein sicherer Rückhalt des Neusser HV, gegen Ratingen muss er allerdings passen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Neuss Interaktiv Handball ist in der Regionalliga Gast des Neusser HV, muss aber in die Waldsporthalle reisen. Eigentlich die Heimspielstätte des ärgsten Titelrivalen, dessen Spiel in Weiden ausfällt.

(alpa) In der Handball-Regionalliga steht der Neusser HV vor einer Herkulesaufgabe, wenn er am Samstag das Spitzenteam von Interaktiv Handball aus Ratingen empfängt. Da die Sporthalle in Lank für die Heimspiele des NHV nicht mehr zur Verfügung steht, wird die Partie in der Waldsporthalle in Korschenbroich ausgetragen. Das birgt sicherlich eine gewisse Brisanz, denn der TV Korschenbroich und Interaktiv sind zwei Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen. So muss Neuss sein Heimspiel zwar auswärts austragen, dürfte aber dennoch von dem einen oder anderen Fan des TVK lautstark unterstützt werden.

„Interaktiv hat mit dieser geballten Erfahrung nichts in der Regionalliga zu suchen“, betont der Neusser Trainer Christoph Schon. Die Gäste können nicht nur auf Spieler zurückgreifen, die bereits höherklassig gespielt haben, wie Denis Karic oder Simon Ciuspinski, sondern sind auch mit internationaler Erfahrung vertreten. Robert Markotic spielte nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern auch in den höchsten Ligen anderer Länder. Wie auch Tomislav Nuic, der unterem anderen mit AEK Athen bereits den EHF-Cup gewann und in Istanbul auch schon Champions League spielte. Nicht zu vergessen Nedim Hadzic, der als bosnischer Jugendnationalspieler von sich reden macht.

Die Begegnung gegen viele ehemalige Profis wird ohnehin eine Herkulesaufgabe. Hinzu kommt aber, dass es beim NHV personell nicht gerade zum Besten steht. Neben Jose Rosendahl, der sich im Urlaub befindet, fallen Til Klause und Paul Dreyer erkrankt aus. Gerade Klause und Dreyer werden schwerlich zu ersetzen sein. Torhüter Dreyer spielt bis dato eine herausragende Saison und hat seinem Team schon den einen oder anderen Punkt beschert. Klause ist nicht nur der Regisseur des NHV, sondern auch einer der besten Torschützen. „Die Ausfälle machen es für uns natürlich nicht leichter“, glaubt Schon. „Dennoch werden wir uns nicht verstecken, munter aufspielen und alles was wir haben in die Waagschale werfen. Außerdem freuen wir uns darauf, gegen so einen Gegner spielen zu können.“ Wer weiß, vielleicht läuft es ja besser als bei der 22:29-Niederlage im Hinspiel und Neuss sorgt für eine Überraschung, denn zu verlieren hat dieses junge Team überhaupt nichts.