2. Handball-Bundesliga : Dormagen verpasst Befreiungsschlag

Dem enttäuschten TSV-Rechtsaußen Jakub Sterba ist es nach dem Spiel anzusehen: Im Auswärtsspiel gegen die Eulen Ludwigshafen war mehr drin für die abstiegsbedrohten Dormagener. Foto: Pix Sportfotos/Michael Ruffler

Dormagen Im ersten Spiel der Rückrunde hielten Dormagens Zweitliga-Handballer bei den favorisierten Eulen Ludwigshafen gut mit. Doch am Ende machten die abstiegsbedrohten Gäste ein paar Fehler zu viel und verloren unglücklich 23:25.

Von David Beineke

Für die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen ist der Start in die Rückrunde misslungen. Im ersten Spiel des neuen Jahres und nach der Trennung von Trainer Dusko Bilanovic lieferten sie beim Erstliga-Absteiger Eulen Ludwigshafen zwar eine alles in allem gute Leistung ab, mussten bei der Premiere von Trainer Peer Pütz am Ende aber eine etwas unglückliche 23:25 (12:13)-Niederlage quittieren. Das Kuriose: Nach dem Ausfall der Begegnung am Höhenberg im alten Jahr fand das Rückspiel vor dem Hinspiel statt. Die Nachholpartie in Dormagen ist auf den 27. April terminiert.

Nach dem schlechten Jahresausklang 2021 mit der Niederlage beim TuS Ferndorf und der einschneidenden Entlassung von Dusko Bilanovic Mitte Januar war dem TSV in der ersten Spielhälfte zunächst eine gewisse Verunsicherung anzumerken. Zwar ging er durch ein gut herausgespieltes Kreisläufertor von Patrick Hüter 1:0 in Führung, doch dann schlichen sich einige Fehler ein, die die Gastgeber dazu nutzten, um auf 4:1 davonzuziehen (7:). Allerdings bekamen die Gäste insbesondere in der Abwehr nach und nach besseren Zugriff. Auf den Halbpositionen kamen Jungnationalspieler Hendrik Wagner (Halblinks) und Stefan Salger (Halbrechts), sonst sehr treffsicher, kaum zur Entfaltung. TSV-Coach Peer Pütz hatte schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass dies ein wichtiger Faktor sei, um erfolgreich sein zu können. Auf der anderen Seite zeigte sich wie wichtig Spielmacher Ian Hüter für die Dormagener ist. Mit seiner Schnelligkeit und seinem Durchsetzungsvermögen im 1:1 brachte er sein Team mit drei Toren in Folge auf 4:5 (12.) heran. Von da an blieb es eine Partie auf Augenhöhe. Erstligaabsteiger Ludwigshafen wirkte teilweise geradezu ratlos gegen die gute Defensive der Gäste und schaffte es einfach nicht, sich abzusetzen. Sekunden vor Ende der ersten Hälfte war es dann TSV-Keeper Christian Simonsen, der mit einer starken Parade den Pausenrückstand bei 12:13 hielt.

Info Eulen Ludwigshafen - Dormagen 25:23 (13:12) Ludwigshafen: Urbic (4 Paraden), Asanin (ab 38., 3 Paraden); Salger (2), Dietrich (1), Eisel (1), Keskic (1), Meyer-Siebert, Haider (2), Remmlinger (3), Falk (2), Wagner (8/2), Meddeb (1), Neuhaus (4/1), Klimek Dormagen: Simonsen (5 Paraden), Juzbasic (31. - 53., 3 Paraden); Reuland (2/1), Meuser (4), Biernacki (4), I. Hüter (5), Reimer (1/1), P. Hüter (2), Sterba (2), Grbvac (1), Seesing (1), Mast Schiedsrichter: Desnik/Leydecker Zuschauer: 1000 Zeitstrafen: 8:8 Minuten Siebenmeter: 3/4:2/3 (Juzbasic hält gegen Neuhaus, der den Nachwurf verwandelt, Asanin hält gegen Reimer)

Insgesamt waren die Dormagener Torhüter aber nicht der erhoffte Rückhalt für ihr Team. Auch Martin Juzbasic, der nach überstandener Krankheit erst mit Beginn der zweiten Hälfte aufs Feld kam, konnte daran nichts ändern. Dennoch ließen sich die Gäste nicht abschütteln und erkämpften sich sogar drei dicken Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Das erste Mal, als sie einen 16:18-Rückstand (41.) durch Tore von André Meuser, Joshua Reuland und Jakub Sterba in ein 19:18 (43.) verwandelten, die erste Führung seit dem 1:0, und noch hätten nachlegen können. Doch Jan Reimer versagten die Nerven, er scheiterte von der Siebenmeterlinie an Matej Asanin. Bei einer 20:19-Führung (46.) der Dormagener war es Joshua Reuland, der nach einem Fehlpass von Patryk Biernacki den Ball geistesgegenwärtig sofort zurückeroberte, aufs Tor zustürmte dann aber im Hechten vorbeiwarf. Als er wenig später zur 21:20-Führung traf (50.) und Patrick Hüter nach einem Missverständnis der Eulen zu Stelle war, hatte André Meuser die Möglichkeit auf 22:20 zu erhöhen, vergab sie aber.

Während die Dormagener ihre Chancen also nicht nutzten, riss bei den Eulen Hendrik Wagner mit seiner individuellen Klasse das Ruder herum. Mit fünf Toren in Folge, er hatte auch per Siebenmeter zum 20:20 getroffen, brachte er sein Team mit 24:22 in Front (57.). Als dann auch noch Ian Hüter, dem bei seinem Comeback am Ende etwas die Kräfte ausgingen, einen Fehlpass spielte und in der Folge Yessine Meddeb auf 25:22 (58.) erhöhte, war die Partie entschieden.