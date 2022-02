Halbzeitbilanz: DJK Hoisten : Mit dem Abstieg schon abgefunden

Neuss Nach einer punktlosen Hinrunde blickt der A-Kreisligist DJK Hoisten bereits auf die nächste Saison. „Die Qualität reicht nicht aus“, sagt Trainer Marcus Schwarz.

Saisonverlauf Schon vor dem Saisonstart war bei der DJK Hoisten jedem klar: Der Abstieg wird in diesem Jahr kaum zu verhindern sein. Nach der Hinrunde hat das wohl auch der letzte Optimist kapiert:. 0 Punkte und 6:87 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Gegen den VfR 06 Neuss schnupperte Hoisten an einem Punkt, kassierte kurz vor Schluss aber doch noch den Treffer zum 2:3. Über 14 Abgänge in den vergangenen zwei Jahren kann Hoisten diese Saison nicht mehr kompensieren.

Das war gut Trotz der Misere sei die Trainingsbeteiligung bei der DJK Hoisten sehr ordentlich, berichtet Trainer Marcus Schwarz. „Untereinander stimmt’s in der Truppe. Wir haben einen guten Teamgedanken“, so Schwarz. Ansonsten fällt Lob bei dieser Bilanz natürlich schwer.



Das war schlecht Einen großen Vorwurf will Schwarz seinen Jungs nicht machen. „Wir sind einfach nicht gut genug für die Kreisliga A. Die Qualität reicht nicht aus“, so Schwarz, der aber erklärt: „Jungs in diesem Alter können einfach noch nicht das Niveau haben.“ Das Team besteht zu einem Großteil aus A-Jugendlichen, die aufgrund der Pandemie teilweise direkt von der B-Jugend in den Herrenbereich gesprungen sind. Deshalb ist Schwarz seinen Schützlingen auch nicht böse. Was ihn allerdings stört, sind die vielen Platzverweise. „Das macht den Eindruck, als seien wir eine Chaos-Truppe. Das sind wir aber überhaupt nicht“, so Schwarz. Außerdem ist das für den ohnehin dünnbesetzen Kader nicht gerade förderlich.



Personal „Wir haben uns bemüht, aber in dieser Situation kannst du kaum einen Spieler nach Hoisten holen“, meint Schwarz. Deshalb gibt es keinen frischen Wind von außerhalb. Dafür gehen Florian Füßler (BV Weckhoven) und Pascal Sorgatz (SC Grimlinghausen). Bei Sorgatz war der Abgang bereits vor der Saison abgesprochen, der Weggang von Kapitän Florian Füßler kommt dagegen überraschend.