Basketball : Krimi in der „Hölle Ost“ geht an Elephants

Grevenbroich Nach rasanter Aufholjagd trifft Thomas Lehnen in Ibbebüren mit der Schlusssirene zum 88:87-Sieg für Grevenbroich. Am Samstag kommt Dorsten zum Kellerduell.

Das freute Trainer Ken Pfüller natürlich sehr: „Super, das hat Spaß gemacht.“ Aber gleichwohl hatte er auch noch viele Dinge gesehen, die es zu verbessern gelte: „Ich will uns jetzt nicht in den Himmel loben. Alle haben gekämpft, aber wirklich gut gespielt haben wir nicht.“ Als seine Schützlinge im dritten Viertel bei knapper Führung (56:55/25.) eine Serie von 0:16 Punkten bis auf 56:71 (30.) kassierten, hatte er das Match schon fast abgehakt. Knapp fünf Minuten vor dem Ende bat er seine immer noch mit 72:82 zurückliegende Mannschaft zum Rapport. „Ich hab‘ den Jungs nur noch gesagt: ‘Jetzt alle! Volles Programm!’ Und das haben sie gemacht.“ Mit noch 35 Sekunden auf der Spieluhr nutzte John Murry, der mit hohen Wurfquoten (jeweils 50 Prozent aus der Zwei- und Drei-Punkte-Distanz, 80 Prozent von der Freiwurflinie) 32 Zähler erzielte, nur einen seiner beiden Freiwürfe zum 86:87. Ibbenbüren traf im Gegenzug nicht – und war doch ganz nah dran am Heimsieg. Denn in der irrigen Annahme, die Elephants würden den Ball von der Seitenlinie aus ins Spiel bringen, sagte Pfüller in einer Auszeit 14 Sekunden vor Schluss den falschen Spielzug an. „Der Einwurf erfolgte an der Baseline, ich habe mich also komplett vercoacht“, gab er hinterher schmunzelnd zu. Zur Erinnerung: Im unglücklich mit 99:107 verlorenen Hinspiel hatte ein von ihm designter Trickspielzug Grevenbroich mit auf 0,6 Sekunden zurückgelaufener Uhr in die Verlängerung gebracht.