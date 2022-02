Jugend-Handball : Souveräner Heimauftritt von Dormagens A-Jugend

Dormagen Gegen die JSG Balingen/Weilstetten ließ der älteste Jahrgang des TSV Bayer in der Bundesliga nichts anbrennen. Schon zur Pause war eine Vorentscheidung gefallen, auch dank der Unterstützung jüngerer Spieler.

Nach der Niederlage beim Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen haben die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen zurück in die Erfolgsspur gefunden. Gegen die JSG Balingen/Weilstetten gewannen sie auch ihr zweites Heimspiel des Jahres 40:21 (19:7) souverän. Die Dormagener gaben vom Start weg Vollgas. Als Gästecoach Jonas Baumeister die erste Auszeit nahm (7.), stand es bereits 6:1 für die Jungwiesel. Jan Stolzenberg, Jan-Christian Schmidt und Lennart Leitz hatten sich munter mit jeweils zwei Treffern abgewechselt. Zu stoppen war die Auswahl von TSV-Trainer David Röhrig aber auch nach der Auszeit nicht. Die 19:7-Pausenführung war schon eine Vorentscheidung. Am Spielverlauf änderte sich nach dem Seitenwechsel wenig. Was nicht zuletzt daran lag, dass die Gäste wichtige Rückraumakteure schmerzlich vermissten. „Viel anders ging es uns freilich auch nicht“, sagte Röhrig mit Blick auf das Fehlen von Sören Steinhaus, Alexander Schoss oder Lucas Rehfus. „Wir haben allerdings die jüngeren Jahrgänge 2004 und 2005 dahinter, die immer wieder in die Bresche springen. Oder mit Luca Kostorz sogar einen Spieler aus dem Jahrgang 2006“, so David Röhrig. Am kommenden Sonntag geht‘s zum Derby beim HC Düsseldorf.