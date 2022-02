Basketball : Elephants sind auch in der „Hölle Ost“ nicht chancenlos

Grevenbroich Die Regionalliga-Basketballer aus der Schlossstadt müssen am Samstag beim Tabellendritten TV Ibbenbüren ran. Personell sieht es aber wieder etwas besser aus.

Und trotzdem, völlig chancenlos sind die Grevenbroicher in Ibbenbüren nicht. Im Hinspiel zwang das Schlusslicht den Aufstiegsaspiranten in die Verlängerung und gab sich erst dort mit 99:107 geschlagen. Überragend dabei Marc Rass mit 29 Punkten. Doch der Scharfschütze ist nach seiner Knie-OP komplett raus. Und genau das ist das Problem der Elephants in dieser Spielzeit. Die Schlossstadt ist zum personellen Notstandsgebiet geworden, bei der 70:108-Schlappe zum Jahresauftakt in Bonn standen Pfüller mit U18-Spieler Henri Kieweg nur noch sechs Akteure zur Verfügung. Doch aufgeben ist für Schwächlinge. Und so hat der Coach die Mission Klassenverbleib trotz aller Rückschläge noch nicht aufgegeben. Nach zweiwöchiger Spielpause sieht es nun sogar kadermäßig besser aus: Der Spanier Alejandro Vergara hatte schon beim 93:104 gegen Hamm ein vielversprechendes Debüt gegeben und auch von Anton Zraychenko hält der Trainer viel, „wenngleich er natürlich immer noch nicht fit sein kann.“ Noch am Freitag gab es aus Schwelm endlich die Freigabe für Joel Lukeba, der Center Dzemal Selimovic bei der Arbeit an den Brettern unterstützen soll. Der wieselflinke und ungemein atheltische Darnel Mfulama, in der Hinrunde noch mit Dorsten Gegner der Grevenbroicher, sorgte dafür, dass Pfüller zuletzt gleich zweimal in Folge mit zehn Spielern trainieren konnte. Eine Rarität an der Erft. Bastian Becker ist seit Donnerstag zurück aus der Quarantäne. Erst einmal verschoben ist indes das angekündigte Comeback von Tim Elkenhans (Kahnbeinbruch).