Goalie aus Neuss : Darum ist Danny aus den Birken für das DEB-Team in Peking so wichtig

Danny aus den Birken in Aktion: Hier riskiert er als Torwart der deutschen Nationalmannschaft in einem Länderspiel gegen die USA Kopf und Kragen. Foto: dpa

Neuss In Südkorea 2018 gewann Danny aus den Birken mit der Nationalmannschaft bei Olympia die Silbermedaille. Nun in Peking ist der 36 Jahre alte Torhüter, der das Eishockeyspielen in Neuss erlernte, erneut dabei. Aber in anderer Rolle.

Anfang der Woche hat sich Danny aus den Birken auf Instagram zu Wort gemeldet. Viel geschrieben hat er nicht, es ging vor allem um das kurze Video, das der 36-Jährige dazugestellt hatte. Das zeigt seine Torwartmaske. Genauer: das neue Design mit großem Bundesadler, Fahne und seiner Rückennummer 33. Unter dem Video: ein paar Eishockey-Emojis und sechs Worte: „Pünktlich angekommen, für das neue Abenteuer.“ Eben jenes Abenteuer hat am Freitag in Peking begonnen. Da lief Danny aus den Birken bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ins Stadion ein. Zum zweiten Mal nach 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Damals war der ehemalige Jugendspieler des Neusser EC (heute Neusser EV) ein Grund dafür, warum am Ende der größte Erfolg der deutschen Eishockey-Geschichte stand, die Silbermedaille. Aus den Birken selbst wurde als Torwart des Turniers ausgezeichnet, ein paar Wochen später durfte er sich in der Heimat ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Da traf er Weggefährten aus alten NEC-Tagen wie Christian Peußer oder seinen ersten Trainer Karsten Kremser.

Der gebürtige Düsseldorfer ist in Neuss aufgewachsen. Und wie bei Helmut de Raaf, dem anderen Eishockey-Torwart, der in Reuschenberg eine große Karriere startete, sind die Verbindungen in die alte Heimat geblieben. Als der NEV 2020 sein 25-jähriges Bestehen feierte, schrieb aus den Birken im Jubiläumsheft, nannte die ehemaligen Kollegen einen „festen Bestandteil meiner Eishockeyreise, die als kleiner Knirps zwischen den Neusser Torpfosten begann“. Von dort ging es in die Akademie nach Mannheim, später über Heilbronn, Iserlohn und Köln nach München, wo er sich als Spitzentorwart etablierte: drei Meisterschaften und ein Champions-League-Finale mit dem Klub, vier Weltmeisterschaften und einmal Olympia mit dem Nationalteam.

Danny aus den Birken (r.) mit Bürgermeister Reiner Breuer, als er sich nach dem Gewinn von Olympia-Silber 2018 ins Goldene Buch eintrug. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Info Große Karriere beim Neusser EC gestartet Geboren: 15. Februar 1985 in Düsseldorf Vereine: Neusser EC, Jungadler Mannheim, Adler Mannheim, Heilbronner Falken, Iserlohn Roosters, Kölner Haie, EHC Red Bull München DEL-Statistik: 542 Spiele, 92,2 Prozent Fangquote Nationalmannschaft: 44 Spiele, 91,6 Prozent Fangquote Größte Erfolge: 3xDeutscher Meister, Olympiasilber

Mit 36 hat er es nun erneut zu den Spielen geschafft. Übrigens nicht als einziger Neusser – Betreuer Christian Menningen wohnt auf der Furth. Auch er ist erfahren, hat schon diverse Turniere mit der Nationalmannschaft erlebt, vergangenes Jahr war er bei der Weltmeisterschaft in Riga der Mann für Trikots, Schläger, Schlittschuhe und was Eishockeyspieler sonst noch so benötigen. Olympia in Peking ist aber dann doch noch mal etwas anderes. Das „Abenteuer“, wie aus den Birken schrieb, gilt nicht nur für den Sport. Lange nicht waren Olympische Spiele so politisch aufgeladen, selten war der Protest größer gegen Gigantomanie und Umweltzerstörung, gegen Staatsgewalt und Unterdrückung von Menschenrechten, gegen Zensur und Überwachung. Und über allem schwebt das Thema Corona, auch im deutschen Team gab es bereits mehrere Fälle, die Eishockeyspieler waren ebenfalls betroffen. Doch am Freitag teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit: „Die obligatorischen PCR-Tests sind alle negativ, das erste Eistraining ist absolviert.“

Was wiederum an 2018 erinnert: Die Stars aus der nordamerikanischen Eliteliga NHL sind nicht dabei. Darunter leiden auch die Deutschen, die beispielsweise auf Superstar Leon Draisaitl verzichten müssen, aber weil andere Nationen deutlich mehr Ausfälle zu verzeichnen haben, glauben sie beim DEB fest daran, wieder weit kommen zu können. Danny aus den Birkens Rolle wird diesmal aber eine andere sein. Seinen Stammplatz im deutschen Tor hat er verloren. Seine Nominierung war im Vorfeld gar die meist diskutierte. Erlebt er beim EHC Red Bull München doch eine durchwachsene Saison, seine Fangquote von 89,53 Prozent reicht aktuell nur für Platz 25 in der Deutschen Eishockey Liga. Sein Klub verpflichtete jüngst gar einen weiteren Torwart, und zur neuen Saison soll Nationaltorwart Mathias Niederberger aus Berlin nach München kommen.