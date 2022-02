Basketball : Tigers verpflichten zweiten US-Profi

Griechische Küche: Myia Starks (l.) gemeinsam mit ihrer neuen Teamkollegin Lydia Baxter im Restaurant Achilles am Stadtgarten. Foto: TG

Neuss Myia Starks könnte schon am Samstag in Berlin für den Basketball-Zweitligisten TG Neuss Tigers auflaufen. Bis Dezember spielte die 24-Jährige in Island.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Lange tat sich Basketball-Zweitligist TG Neuss schwer, einen Ersatz für seine in der Weihnachtspause nach Heidelberg abgewanderte Spielmacherin Maria Aftzi zu finden. Doch jetzt klappte es im Expresstempo: Erst am Sonntag landete Myia Starks mit dem Flieger aus Chicago in Düsseldorf, bereits am Samstag könnte die US-Amerikanerin im Auswärtsspiel bei Alba Berlin ihr Debüt geben.

Dass es am Ende unerwartet schnell ging, lag ganz stark an Bürgermeister Reiner Breuer. „Er hat uns nicht nur mit einem Sportzuschuss, sondern auch bei der Beschaffung der Arbeitserlaubnis sehr geholfen“, sagt Florian Pejchar, der sich bei der Turngemeinde seit einigen Wochen ums Management der Tigers kümmert. Das Engagement des dem Sport sehr zugetanen Neusser Stadtchefs war deshalb so elementar wichtig, weil den Basketballerinnen die Zeit davonlief, denn am Montagabend endete die Wechselfrist. „Bis dahin musste also alles erledigt sein“, erklärt Abteilungsleiterin Angela Krings. Knackpunkt in diesen Fällen ist zumeist, auf die Schnelle eine Arbeitserlaubnis für die Profis aus Übersee zu bekommen. Pejchar: „So etwas dauert normalerweise zwei bis vier Wochen.“

Umso so mehr freut es Angela Krings, dass die nötigen Formalitäten schon erledigt sind. Sie hält große Stücke auf das von Trainer Rufin Kendall ausgiebig gescoutete US-Girl: „Sie ist sehr smart und verteidigt aggressiv. Und weil sie dazu auch noch schnell ist, wird sie unser Spiel total umkrempeln. Sie macht uns ein bisschen weniger ausrechenbar.“ In ihrer Spielweise erinnert Starks an Dara Taylor, die ihrem Job in der Schaltzentrale der Tigers auch mit Tempo und Übersicht nachging.