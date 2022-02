Basketball : Tigers treffen einfach den Korb nicht mehr

Auszeit: Die wieder nur zu siebt angetretenen Basketballerinnen der TG Neuss standen auch in Braunschweig auf verlorenem Posten. Foto: Tigers

Neuss In Braunschweig erzielt der personell geschwächte Basketball-Zweitligist aus Neuss nur 39 Punkte. Das reicht in keiner Liga dieser Welt zum Sieg.

Für Rufin Kendall ist die Geschichte der wieder mal deutlichen 39:64-Niederlage (Halbzeit 18:27) des von ihm trainierten Basketball-Zweitligisten TG Neuss bei Eintracht Braunschweig schnell erzählt: „Wir treffen nix – die Konkurrenz trifft alles!“ Unterm Strich stand darum dann am Ende die fünfte Niederlage in Folge im neuen Jahr. Mund abwischen, weitermachen.

Die Partie in der Sporthalle Alte Waage taugte auch deshalb nicht für eine weitergehende Beschäftigung, weil die Tigers, deren viel wichtigeres Match am Freitag in Marburg dem Sturmtief Zeynep zum Opfer gefallen war, ein weiteres Mal vor allem mit ihrer personellen Ausstattung haderten: Nicole Egert (Gehirnerschütterung) und Jana Meyer (Blessur am Fuß) blieben komplett draußen, Centa Bockhorst musste genauso angeschlagen ran wie die am Knie verletzte Lydia Baxter, die unter Schmerzen für sie eher maue neun Punkte (1/9 Treffer aus dem Feld, 7/10 Freiwürfe) und neun Rebounds auflegte. Bis zur Halbzeitpause hielten die Gäste Anschluss, was freilich vor allem daran lag, dass die Löwinnen, die in Jordan Chavis auf ihr neben Centerin Shaquanda Miller-McCray zweites US-Girl verzichten mussten, ihre durchaus vorhandenen Wurfchancen noch zu oft ungenutzt ließen. Kendall schwante indes Böses. Er fragte seine Mädels darum in der Kabine, ob sie darauf warteten, bis der Gegner „heißt läuft?“ Prompt eröffneten Lina Falk und Ilona Brox die zweite Hälfte mit zwei Dreiern zum 33:18 für Braunschweig – und schon vor dem Schlussdurchgang war die Sache durch (51:28). Dass der Hammer für sein dezimiertes Team schon wieder im dritten Viertel fiel, frustrierte Kendall schon ein wenig. „Ja, beim Gegner haben alle getroffen, auch mit einer Hand im Gesicht, aber das darf uns so nicht immer wieder passieren. Daran müssen wir arbeiten.“

Überhaupt hätte er sich sehr gewünscht, „dass wir in der Offense ein bisschen existenter sind.“ In etwa wie die Schützlinge seines Trainerkollegen Christian Steinwerth, die in Veronika Slazyk (1), Arianna Zampieri (2), Anna Voß (1), Lina Falk (3), Ilona Brox (1) und Franka Wittenberg (3) gleich sechs Schützinnen aufs Parkett schickten, die erfolgreich von jenseits der Drei-Punkte-Linie abzogen.

Für die Tigers war dagegen selbst aus der Nah- und Mitteldistanz nur eine Quote von 23 Prozent (9/40 Würfe) zu notieren, aus der Ferne sank die Ausbeute auf 3/17 Würfe für kümmerliche 18 Prozent. Bei den fünf Niederlagen seit Jahresbeginn haben die Neusserinen nur einmal mehr als 50 Punkte erzielt, kommen in diesen Partien auf einen Schnitt von 45 Zählern. Damit lassen sich in keiner Liga Spiele gewinnen. Krass war auch das Missverhältnis bei den vom Korb ins Feld zurückspringen Bällen (49:27), was sicher in erster Linie daran lag, dass in Lydia Baxter „unsere Rebound-Maschine“ (Kendall) nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte war. „Aber die anderen haben auch nur zugeschaut“, kritisierte er. Immerhin hatte er trotz der vielen Defizite auch Sachen gesehen, die ihm gefielen: „Wir hatten deutlich weniger Turnovers als zuletzt, waren taktisch besser und haben immer wieder den Weg zum Korb gefunden. Oft fehlte nur der letzte Schritt.“

Leichter wird es freilich nicht, geht es für die Basketballerinnen der TG doch am Karnevalssamstag nach Rotenburg (Anpfiff 18.30 Uhr). Gegner ist dann die BG 89 AVIDES Hurricanes mit der ehemaligen Neusserin Toshua Leavitt. Und der Tabellenvierte hat mit den Tigers noch ein Hühnchen zu rupfen, zog er im Hinspiel doch vollkommen überraschend mit 67:71 den Kürzeren. An eine Wiederholung dieses Husarenstreichs dürfte selbst Kendall nicht glauben – der leidgepüfte Coach wäre mit Blick auf seinen ziemlich gerupften Kader schon froh, „wenn bei uns das Thema Gesundheit mal wieder ein bisschen in den Hintergrund rücken würde.“