Eishockey-Regionalliga : Saisonfinale für den Neusser EV

Timon Busse steht dem Neusser EV wieder zur Verfügung. Foto: NEV

Neuss Nach der Niederlage gegen Dortmund wollen sich die Eishockeyspieler aus dem Südpark in der Regionalliga-Hauptrunde ordentlich von den Fans verabschieden. Ein Heim- und ein Auswärtsspiel stehen noch an.

Von David Beineke

Vor den letzten beiden Saisonspielen der Eishockeycracks des Neusser EV am Freitag daheim gegen die Kobras Dinslaken und am Sonntag bei den Duisburger Füchsen steht so gut wie fest, dass sie ihr selbst gestecktes Ziel in der Regionalliga-Hauptrunde nicht mehr erreichen können. Durch die 1:3-Niederlage am Mittwochabend im Nachholspiel bei den Eisadlern Dortmund stehen die Gastgeber nun mit drei Punkten Vorsprung auf dem von den Neussern angestrebten fünften Platz. Selbst wenn die Dortmunder in ihren beiden noch ausstehenden Spielen nicht mehr punkten sollten, kann der NEV nur noch theoretisch vorbeiziehen. Die nächsten Gegner sind von der Papierform zu stark, um dort die noch nötigen Punkte holen zu können.

„Wir waren vorne nicht kreativ genug und teilweise zu harmlos. Die Erfahrung der Älteren hat die teilweise Unerfahrenheit des jungen Neusser Teams in einem spannenden Spiel besiegt“, meinte NEV-Coach Sebastian Geisler nach der Niederlage in Dortmund. Die Neusser Mannschaft war durch zwei Junioren der Düsseldorfer EG unterstützt worden, weshalb der nach wie vor von Personalsorgen geplagt Geisler immerhin drei Reihen aufs Eis schicken konnte. Nach torlosem Beginn schlug die Erfahrung der Eisadler zweimal zu. „Wir haben zweimal nicht eng genug am Mann gestanden und wurden bestraft“, erklärte Geisler. Nach dem ersten Drittel stand es 2:0 für Dortmund, am Ende des zweiten Spielabschnitts 3:1, weil Samuel Hasenpusch den Neusser Anschlusstreffer erzielte. Im letzten Drittel kam kein weiteres Tor auf den Spielbericht. Trotz Überzahl und eines leeren Tores konnte der NEV keinen weiteren Treffer erzielen.

Jetzt geht es also für die Neusser am Freitag hauptsächlich darum, zu Hause noch mal eine ansprechende Leistung zu zeigen. Zu was die Mannschaft in der Lage ist, bewies sie im bislang letzten Treffen mit Dinslaken, als sie völlig überraschend den Tabellenzweiten mit 5:3 besiegte. „Solche Erfolge lassen sich nicht beliebig wiederholen, dennoch wollen wir uns mit einer guten Leistung von unseren Fans verabschieden“, sagt NEV-Coach Sebastian Geisler. Wenn die Kobras am Freitagabend zu Gast im Südpark sind, werden sie wohl auf eine Revanche brennen, zumal sie ganz bestimmt die Konzentration für das Play-off-Halbfinale hoch halten wollen, in dem es übernächstes Wochenende gegen das Team der Neuwieder Bären geht.