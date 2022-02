Nachruf : Jupp Kokesch war eine lebende Legende

Standen beim 5:4-Sieg des VfR am 13. August 1967 gegen Düsseldorf auf dem Platz: (v.l.) Jupp Kokesch, Klaus Memmert, Karl-Heinz Sasserath, Uli Kohn und Willi Traut (2017) genau 50 Jahre später mit dem Originaltrikot von damals. Foto: Woi

Neuss Der ehemalige Vorsitzende des VfR 06 Neuss ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Mit Grün-Weiß schrieb er 1967 Fußball-Geschichte.

Von Dirk Sitterle

Gespräche mit Josef, für alle nur „Jupp“, Kokesch endeten oft so: „Hängen Sie es nicht zu groß auf. Und meine Person lassen Sie am besten ganz weg.“ Nein, trotz stattlicher Figur und stets tadellos aufrechter Haltung, Jupp Kokesch war kein Mensch, der sich in den Vordergrund drängte. Und genauso trat er am Montag auch vollkommen überraschend im Alter von 75 Jahren ab: zu Hause und in aller Stille.

Dabei wurde für Sportler wie ihn der Begriff Legende geprägt. „Jupp hat den Fußball gelebt und geliebt“, sagt Rekord-Trainer Friedhelm Funkel, der in seiner langen Karriere im Profifußball mit sechs Teams den Aufstieg in die Erste Bundesliga schaffte. Er hat nicht vergessen, „dass mir Jupp sehr geholfen hat, als ich aus der A-Jugend in die Erste Mannschaft des VfR Neuss gekommen bin.“ Anfang der 1970er-Jahre sei das gewesen. „Ich ging in der Lehre beim Elektrogroßhandel Becker an der Promenadenstraße und Jupp arbeitete nebenan bei der Post.“ Kokesch war da schon eine große Nummer in Neuss, gehörte er doch zur legendären VfR-Mannschaft, die am 13. August 1967 in einer längst zum Mythos gewordenen Partie der Regionalliga West (damals die zweithöchste Spielklasse in Deutschland) vor 13.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Hammer Landstraße Fortuna Düsseldorf nach einem 1:3-Rückstand zur Halbzeitpause noch mit 5:4 bezwang.

Überraschung für den Ehrenspielführer des VfR 06 Neuss zum Geburtstag am 3. August 2021: (v.l.) Friedhelm Funkel, Edgar Hagedorn, Jupp Kokesch und Yildirim M. Yilmaz. Foto: VfR

Info 1967: VfR 06 Neuss – Fortuna Düsseldorf 5:4 VfR Neuss Klaus Schonz (†); Gerd Buddatsch (†), Klaus Memmert, Kurt Gläßer (†), Jupp Kokesch (†), Karl-Heinz „Hoppi“ Sasserath, Werner Tenbruck, Uli Kohn, Willi Traut, Peter Schäfer, Walter „Ede" Wolf (†) Fortuna Düsseldorf Fahrian; Köhnen, Wünsche, Jestremski, Lungwitz, Hesse, Hoffer, Papies, Gerhardt, Hettfeld, Iwanzik

„Ein Supertyp, auf den man sich hundertprozentig verlassen konnte“, sagt Willi Traut, den Kokesch beim VfR 1972 als Kapitän beerbte: „Unser Turm in der Schlacht.“ Ein klassischer Ausputzer: kompromisslos, kopfballstark, trotzdem schnell und knallhart. Funkel: „Er ist keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen – und die meisten hat er gewonnen.“ Vor dem am Rhein ebenfalls hochverehrten Torhüter Klaus Schonz († 13. April 2003 in Neuss) hielt er die Abwehr dicht, war damit Teil einer Mannschaft, „in der alle mehr oder weniger Neusser waren“ (Traut). Am 14. Mai 1972 absolvierte der Abwehrchef beim 6:1-Heimerfolg gegen Bayer Uerdingen sein letztes Regionalligaspiel, blieb den Grün-Weißen aber auch nach dem Abstieg noch bis 1978 als Aktiver erhalten.

Auf Reisen mit dem VfR Neuss: Jupp Kokesch (h.4.v.l.) u.a. mit Klaus Memmert, Gerd Buddatsch, Heinz Gräfer, Robert Begerau und Klaus Schonz. Foto: Dirk Sitterle

Und wurde, so Funkel, mehr und mehr zum „Aushängeschild des VfR Neuss.“ Traut geht sogar noch einen Schritt weiter. „Ohne ihn, seine Frau und die Töchter wäre der Verein längst untergegangen. Für den VfR hat er alles gemacht.“ Und das ist in diesem Fall tatsächlich wörtlich zu nehmen: Verdientermaßen zum Ehrenspielführer ernannt war er dem Traditionsklub als Trainer und Sportlicher Leiter ehrenamtlich zu Diensten und ging mit ihm 2004, damals mit rund 100.000 Euro verschuldet, als Notvorstand an der Seite des im Juni 2021 verstorbenen Wolfgang Bergemann sogar in die Insolvenz. Ohne ihn und sein breites Kreuz hätte der 1906 gegründete VfR das 2006 groß gefeierte Vereinsjubiläum nie und nimmer erlebt.

Bis Ende Juli 2009 stand er seinem Heimatklub als Präsident vor. Und blieb sich dabei stets treu. Das hat Funkel am meisten beeindruckt. „Er ist immer bescheiden und bodenständig geblieben. Einfach ein toller Mensch.“ Ins gleiche Horn stößt sein langjähriger Teamkollege Willi Traut. „Er war ein Supertyp, hat Kameradschaft großgeschrieben. Ein sympathischer Mensch, der immer meine höchste Achtung hatte.“ Und dabei ausgestattet mit feinstem rheinischem Humor. Als ihm Kurt Gläßer († 27. September 2017 in Neuss), einer der VfR-Helden von 1967, vor einigen Jahren mal in launiger Runde vorwarf, bei den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen schnöde vergessen worden zu sein, entgegnete er mit einem breiten Grinsen. „Es wurden nur Leute erwähnt, die Fußball spielen konnten.“