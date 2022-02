Fußball : Dirk Schneider ab Sommer Trainer in Weißenberg

Trainer Dirk Schneider. Foto: A. Baum

Weißenberg Beim B-Liga-Tabellenführer gibt es nach der Saison eine Veränderung in der sportlichen Führung. Der in der Region sehr bekannte Dirk Schneider kehrt vom Jugend- in den Seniorenfußball zurück.

Bei den B-Liga-Fußballer der SVG Weißenberg gibt es im kommenden Sommer einen Wechsel auf der Trainerbank. Dirk Schneider wird Ralf Dicken an der Seitenlinie beerben, das teilte der Verein am Freitag mit.

Dicken wird seinen Trainerposten aus privaten Gründen niederlegen, bleibt dem Verein in anderer Funktion aber erhalten. Seinen Nachfolger hat die SVG Weißenberg im eigenen Verein gefunden. Vom B-Jugend-Trainer steigt Dirk Schneider auf zu den Herren. Schneider ist im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss bekannt wie ein bunter Hund. Als Spieler ging er für den VfR Neuss auf Torejagd, als Trainer prägte er bei der SG Kaarst eine Ära. Nach zwei Jahren beim FC Büderich (2017 – 2019) hatte Schneider dem Herren-Fußball eigentlich den Rücken gekehrt und bei der SVG Weißenberg als Jugendtrainer angefangen. Ab Sommer ist er zurück im Seniorenbereich. „Daran hätte ich am Anfang selbst nicht gedacht“, sagt Schneider. Dirk Witte, kommissarischer Leiter der Weißenberger Fußballer, ist froh über diese Entscheidung: „Wir wollen jemand, der die Nähe zum Verein hat, da war Dirk die logische Wahl.“