Fußball : Grimlinghausen schießt den VfR Neuss tiefer in die Krise

Grimlinghausen schießt den VfR Neuss tiefer in die Krise

Neuss Der in akuten Abstiegsnöten steckende VfR 06 Neuss unterliegt dem SC Grimlinghausen in Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A mit 0:4.

Der SC Grimlinghausen hat sein Auswärtsspiel in der Fußball-Kreisliga A beim VfR 06 Neuss souverän mit 4:0 (Halbzeit 3:0) gewonnen und schießt die Neusser damit noch tiefer in die Krise. Der Abstand zum rettenden Ufer steigt kontinuierlich an. Eigentlich startete der VfR vielversprechend, doch den ersten Treffer des Tages erzielte Fabio Dittrich (10.) für Grimlinghausen. „Die ersten fünf Minuten waren gut, das 0:1 hat uns dann aber wieder völlig aus der Bahn geworfen“, berichtete VfR-Coach Cengiz Yavuz. Marcel Gasch (22.) und Tim Oebel (33.) legten noch vor dem Pausenpfiff nach. Die endgültige Entscheidung fiel eine halbe Stunde vor dem Abpfiff. Der VfR bekam einen – laut beiden Trainer berechtigten Elfmeter – nicht zugesprochen, Florian Hillebrand wählte für den Geschmack des Schiedsrichters zu derbe Worte und sah dafür die Rote Karte. Als kurz darauf auch noch Stürmer Kwadwo Atta-Yeboah verletzt ausgewechselt werden musste, war die Partie gelaufen. Tim Oebel (73.) erhöhte noch auf 4:0. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, der Sieg war vollkommen verdient“, sagte SC-Coach Milad Bastanipour. Gegenüber Yavuz pflichtet ihm bei und geht mit seiner Mannschaft hart ins Gericht: „Da ist kein Leben drin. Wir haben gute Einzelfußballer, aber sie müssen lernen, als Einheit zu arbeiten.“