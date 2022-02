Jugendfußball : Weißenberg erwartet MSV Duisburg

Weißenberg Die A-Jugend der SVG Weißenberg kickt am Samstagmittag im Niederrheinpokal auf heimischer Anlage gegen den U19-Bundesligisten MSV Duisburg.

Die A-Jugend der SVG Weißenberg hat am Samstag (Anstoß 12 Uhr) ein echtes Highlightspiel vor der Brust. Die Nachwuchskicker treffen in der ersten Runde des Niederrheinpokals auf den Traditionsklub MSV Duisburg .

Erst im November hatte sich Weißenberg im Kreispokal-Halbfinale mit 2:0 gegen Novesia durchgesetzt und war damit in den Niederrheinpokal eingezogen. Die Belohnung folgt nur wenige Monate später, denn genau die gleichen A-Jugendlichen dürfen am Samstag im Niederrheinpokal gegen die Bundesliga-Mannschaft des MSV Duisburg ran. „Die Vorfreude ist riesig. Für uns ist das ein echtes Traumlos“, sagt Trainer Niko Konstantinou. Große Chancen rechnet man sich gegen den Tabellensiebten der Junioren-Bundesliga zwar nicht aus, aber das steht am Samstag auch nicht im Vordergrund. „Die Jungs sollen einfach Spaß haben. Das wird für den ganzen Verein ein cooles Ereignis“, so Konstantinou. Für das besondere Match lässt sich Weißenberg etwas einfallen. Es gibt Einlaufkinder, Fotografen sind vor Ort und für die Verpflegung der Gäste wird im Clubhaus gesorgt. Ab 10 Uhr ist die Anlage geöffnet, am Eingang werden die Nachweise gemäß der geltenden Corona-Regeln kontrolliert.

Die Weißenberger haben schon Erfahrung mit schwereren Aufgaben: Der 2003er-Jahrgang des Klubs kickte schon einmal in der Niederrheinliga. Einige Talente hatten den Verein zwischenzeitlich verlassen, seien aber wieder zurückgekehrt, verrät Konstantinou. Der Plan ist, die Spieler für den Herrenbereich vorzubereiten. Zwölf Kicker werden nach der Saison hochgezogen. „Das Ziel ist es, dass es von den Jungs so viele wie möglich in die 1. Mannschaft schaffen“, so Konstantinou. Weißenberg belegt in der Kreisliga B Rang eins und steht kurz vor einer Rückkehr in die Kreisliga A. Frischen Wind aus dem Nachwuchs kann da sicherlich nicht schaden.