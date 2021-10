Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : 521 Corona-Fälle sind aktuell im Kreis bestätigt

Rhein-Kreis Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss aktuell bei 50,4. Die Zahl der Antigen-Schnelltests bei den vom Kreis beauftragten Anbietern ist in der vergangenen Woche zurückgegangen.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 230 (Vortag: 259) in Neuss, 72 (80) in Grevenbroich, 55 (61) in Meerbusch, 55 (58) in Jüchen, 51 (52) in Dormagen, 33 (37) in Kaarst, 21 (21) in Korschenbroich und 4 (4) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Kreis bei 50,4 (47,4). In aktuell 137 (162) Fällen ist die Delta-Variante nachgewiesen.