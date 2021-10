Tourismus im Rhein-Kreis Neuss : Austausch mit der Tourismusregion Ruhr

Der Lenkungskreis des Innovationsnetzwerks Tourismus im Rheinischen Revier beim Informationsbesuch in der Metropole Ruhr. Links im Bild: Steffi Lorbeer aus dem Rhein-Kreis Neuss. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Im Rahmen des Förderprojekts „Innovationsnetzwerk Tourismus im Rheinischen Revier“ informierte sich dessen Lenkungskreis bei einer Exkursion in die Metropole Ruhr über die dortige Umgestaltung von ehemaligen Industrieanlagen in Industriedenkmäler mit hohem Freizeitwert.

Für den Rhein-Kreis Neuss hat Tourismusförderin Steffi Lorbeer an dem Informationsprogramm teilgenommen. Da der Strukturwandel beide Regionen prägt und viele gemeinsame Themen herausgearbeitet wurden, war man sich einig, im engen gegenseitigen Austausch zu bleiben.

„Während der Transformationsprozess im Rheinischen Revier noch am Anfang steht, können die Akteure im Ruhrgebiet schon auf jahrelange Erfahrung im Strukturwandel zurückgreifen“, erläutert Kreiswirtschaftsförderer Robert Abts zum Hintergrund des Besuchs.

Zunächst informierten sich die Teilnehmer bei einem Ortstermin auf Zeche Zollverein in Essen über den Prozess der Umgestaltung des ehemaligen Industrieareals in einen der industriekulturellen Höhepunkte der Metropole Ruhr. In einem Gespräch mit dem Geschäftsführer der Ruhr Tourismus GmbH erfuhren die Besucher, wie der flächendeckende einheitliche Markenbildungsprozess über den gesamten Raum ablief.