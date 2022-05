Impfstatus ist nicht bekannt : Krefelder stirbt im Zusammenhang mit Corona

Laut Gesundheitsamt liegen in den Kliniken in der Stadt aktuell elf Krefelder mit einer Corona-Infektion. Als erkrankt gelten derzeit 555 Bürger. Foto: dpa/Robert Michael

Krefeld Das Gesundheitsamt vermeldet den 276. Pandemie-Toten in der Seidenstadt. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 142,4 an.