Corona in Krefeld : Inzidenzwert fällt unter 150

Krefeld In Krefeld liegt derzeit nur eine Person mit einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation. Die Inzidenzwerte sind erstmals wieder unter 150 gesunken. Den Höchststand hatte die Stadt im Februrar

(ped) Corona ist in Krefeld rückläufig. 337 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut für Krefeld innerhalb einer Woche zum Stichtag 29. Mai, 0 Uhr. Die Inzidenz, die Zahl der innerhalb von sieben Tagen neu Infizierten bezogen auf 100.000 Einwohner ist von 172,4 auf 148,6 gesunken. Aktuell wird nur ein Patient mit Covid auf der Intensivstation eines Krefelder Krankenhauses behandelt. Dieser Patient muss allerdings auch künstlich beatmet werden. Der letzte Sterbe­fall wurde vor 27 Kalender­tagen gezählt. Bisher sind 275 Menschen in Krefeld an oder mit Covid gestorben. An ins­ge­samt 397 Tagen lag der Inzi­denz­wert in Krefeld bei über 100. Höchstand war am 2. Februar dieses Jahres mit 1.953,3.