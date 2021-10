Fußball : SVG Grevenbroich marschiert weiter

Rhein-Kreis Kreisliga A: Die Schlossstädter holen sich in Kaarst erst in der Nachspielzeit den Sieg. Folgen kann Genclerbirligi im Moment nur der SV Rosellen.

In der Fußball-Kreisliga A behauptete die SVG Grevenbroich ihre Vormachtstellung mit dem achten Sieg am achten Spieltag. Nur die Rosellener bleiben Genclerbirligi auf den Fersen.

SVG Grevenbroich – SG Kaarst 1:0 (0:0). Der Spitzenreiter gab sich wieder keine Blöße und sicherte sich den achten Sieg – wenn auch denkbar knapp. Mustafa Beytullah Dogan traf in der dritten Minute der Nachspielzeit. „Im Endeffekt war es verdient, wir waren die dominante Mannschaft“, sagte Trainer Erkan Akan. „Aber Kaarst hat das superclever gemacht, stand defensiv gut und hat auf Konter gelauert. Wir machen momentan unsere Tore nicht, deswegen dauert es lange und wird spannend. Aber es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis dann doch das Tor fällt.“

SV Rosellen – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:0 (1:0). Die Rosellener bleiben mit einem Spiel weniger auf dem Konto der erste Verfolger der Grevenbroicher. Gegen den FC traf Danny Hepner zur Pausenführung (35.), Leon Arnold Strube netzte im zweiten Durchgang zur Entscheidung ein (67.). „Wir freuen uns, unverdient ist der Sieg nicht“, sagte Trainer Hermann Josef Otten. „Wir waren insgesamt spielbestimmender und hatten die besseren Chancen, das Ergebnis ist gerecht.“ – „Die standen einfach kompakter und hatten einen Plan, den wir nicht hatten“, sagte FC-Coach Jürgen Latajka. „Vor dem 0:1 war es ein Abtasten und insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe, aber die Niederlage geht in Ordnung.“ Kurz vor Ende der Partie sahen Marvin Walther und Christian Sichau vom FC die Gelb-Rote Karte. „Das war etwas ungeschickt kommuniziert, aber es war kein unfaires Spiel“, so Latajka.

VdS Nievenheim – TuS Hackenbroich 2:1 (1:0). Die Nievenheimer klettern dank des Sieges auf den dritten Tabellenplatz und halten den TuS Hackenbroich auf Distanz. Zufrieden war VdS-Coach Daniel Köthe trotzdem nicht: „Wir waren über 90 Minuten die überlegene Mannschaft, aber der letzte Pass kam heute nicht. Wir hätten den Sack in der ersten Hälfte zumachen müssen, haben es aber unnötig spannend gemacht.“ Luca Schmitz brachte die Nievenheimer schon nach drei Minuten in Führung, Sascha Elfmann erhöhte in der 84. Minute. Der Treffer von Ali Dagdeviren (90.) kam für die Hackenbroicher zu spät.