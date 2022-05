Lürrip punktet und hält die Klasse : SC Hardt steigt nach Sieg in die Kreisliga A ab

Fußball-Bezirksliga Auch der verdiente 4:2-Erfolge über den SC Waldniel konnte den Abstieg des SC Hardt nicht mehr verhindern, da Konkurrent SV Lürrip einen Punkt holte. Nach Spielschluss stellten die Verantwortlichen in Hardt die Weichen auf Zukunft.

Wohlwissend um die minimale Chance begann Hardt recht forsch und hatte auch die erste Gelegenheit nach fünf Minuten, als Sandro Ferreira seine Möglichkeit nicht verwerten konnte. Waldniels Tim Güth scheiterte wenig später am Hardter Torhüter Philip Beckers, machte es aber in der 15. Minute wesentlich besser und versenkte den Ball unter Beckers hindurch ins lange Eck zur Gästeführung. Fünf Minuten dauerte es nur und Hardt fand die passende Antwort durch Mats Schleszies, der den Ball zwischen Torwart Lars Lüning und Pfosten ins kurze Eck schlenzte. Ferreiras Freistoßhammer aus 25 Metern knallte zuerst an die Unterkante der Querlatte und von da aus ins Netz zur 2:1-Führung. Lüning hatte da keine Chance, genauso wenig wie beim 3:1 durch Yannick Lange, der nach einem Eckball am höchsten stieg und einköpfte. Lars Weber traf dann fast mit dem Pausenpfiff nur das Hardter Außennetz.