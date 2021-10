Basketball : Bei den Elephants geht gar nichts

Grevenbroich Nach wieder ganz schwachem Start setzt es für die Regionalliga-Basketballer aus Grevenbroich in Hamm mit 81:102 die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel. Es hakt hinten und vorne.

Die mit der aufgrund gravierender Personalprobleme nur lückenhaften Vorbereitung verbundenen Defizite hatten die Elephants beim so unglücklichen 97:99 zum Auftakt gegen sehr starke Bonner mit erheblichem Aufwand noch auszugleichen vermocht, doch schon in diesem Match gaben sie das erste Viertel mit 23:34 ab. Rätsel gibt dem Trainer vor allem die schwache Defensive auf, denn genau darüber hatte sich die etwas klein geratene Mannschaft in den teilweise deutlich gewonnenen Testspielen definiert. In Hamm haperte es freilich an allem: Aus der Distanz, ein weiteres enorm wichtiges Standbein der Elephants in dieser Saison, ging gar nichts. Mit einer Quote von 18,2 Prozent (6/33 Würfe) von jenseits der Drei-Punkte-Linie „gewinnen wir kein Spiel“, haderte Pfüller, zumal die Hausherren, allen voran Faton Jetullahi (25 Punkte, 6/10 Dreier) und Till Hornscheidt (23, 3/6), in dieser Beziehung einen Sahnetag erwischt hatten. Dass der eigentlich zum „Verteidigungsminister“ ernannte Tim Elkenhans mit seiner in der Vorbereitung erlittenen Blessur am Handgelenk raus musste und nun beim Arzt vorstellig wird, ist ebenfalls keine gute Nachricht. Mit einem kritischen Blick auf Leistungsträger wie Marc Raß (1/7 Dreier), David Markert (1/3), Bastian Becker (0/5) und John Murry (3/9) stellte der im Anschluss an die Pleite noch bis tief in die Nacht mit Ursachenforschung befasste Coach auch seine Entscheidungen in Frage: „Sie bemühen sich, die taktischen Vorgaben umzusetzen. Aber wir haben große Probleme mit der Ausführung der angesagten Systeme. Ich muss mal darüber nachdenken, ob das richtig ist, was ich von ihnen fordere. In Hamm klappte nämlich nichts mehr.“