Basketball : Tigers schlagen mit Bochum auch den zweiten Neuling

Das Team der TG Neuss Tigers hat im dritten Saisonspiel schon den zweiten Sieg unter Dach und Fach gebracht. Foto: WORO

Neuss Nach dem befreienden 74:67-Erfolg in Jena gelingt den Zweitliga-Basketballerinnen aus Neuss am Sonntag auch in Bochum ein immens wichtiger 69:64-Sieg.

(sit) Mit den Arbeiten am neuformierten Kader ist Rufin Kendall sicher noch länger beschäftigt, trotzdem fährt er mit den von ihm trainierten Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss schon wichtige Punkte im Kampf um den Liga-Verbleib ein. Das einschließlich Pokal vierte Pflichtspiel in der Fremde endete am Sonntag mit dem zweiten Sieg. Beim Neuling VfL AstroLadies Bochum erkämpften sich die Tigers eine 69:64-Erfolg (Halbzeit 38:28).