Fußball-Keisliga A : SV St. Tönis verliert das Gipfeltreffen

Krefeld Im Heimspiel gegen den SSV Strümp unterlag die Mannschaft in der Aufstiegsrunde der Kreisliga A mit 0:1. Der VfB Uerdingen, der einen 1:3-Rückstand wettmacht, und der Hülser SV bleiben weiter gut im Rennen.

SV St. Tönis - SSV Strümp 0:1 (0:0). Wenn das Glück auf Seiten des Tüchtigen ist, kann den Strümpern für den Sieg im Gipfeltreffen natürlich keiner einen Vorwurf machen. Wer aber Augenzeuge dieser Auseinandersetzung war, konnte mit ansehen, wieviel Glück die Gäste hatten, um mit diesem für den Aufstiegskampf so wichtigen Dreier die Heimreise anzutreten zu können. Ihr bester Mann war Keeper Felix Lauschner, der nicht nur im ersten Durchgang zweimal glänzend parierte, sondern vor allen Dingen in der Schlussviertelstunde über sich hinaus wuchs. Außerdem klärten SSV-Akteure zweimal in höchster Not auf bzw. vor der Torlinie. Der einzige Treffer ging auf das Konto von Dominik Birgels nach Vorarbeit von Tobias Wimmers (59.). Schiedsrichter Martin Rauh (Teutonia) war in einer fairen Begegnung, was bei der Brisanz sehr verwunderte, mit konsequenten und klaren Entscheidungen jederzeit Herr der Lage.