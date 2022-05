Fußball-Bezirksliga : Borussia Veen meldet sich beim GSV im Abstiegskampf zurück

Moers Die „Krähen“ nahmen alle drei Punkte aus Moers mit. Durch den 2:1-Sieg verkürzte die Mannschaft den Abstand zum rettenden Ufer wieder auf zwei Zähler.

Der Tabellendrittletzte zeigte von Beginn an den Einsatz, den das Team in den vergangenen Wochen noch vermissen ließ. Der Appell von Haal an seine Mannschaft zeigte Wirkung. „Die kämpferisch gute Leistung führte zum Erfolg“, sagte der Trainer. Die Veener hätten schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, doch die Chancen in der torlosen ersten Hälfte blieben ungenutzt.