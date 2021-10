Fußball-Bezirksliga : Rommerskirchen überrascht im Kreisderby gegen Bayer

Rhein-Kreis Da haben die Rommerskirchener aber mal richtig einen rausgehauen. Am Höhenberg ließen sie den Dormagenern keine Chance. Auch auf den anderen Plätzen fielen zahlreiche Tore.

In der Fußball-Bezirksliga waren die Mannschaften aus dem Rhein-Kreis Neuss an einem torreichen Spieltag mit fünf Siegen sehr erfolgreich.

TSV Bayer Dormagen – SG Rommerskirchen-Gilbach 1:4 (0:2). Die SG Rommerskirchen-Gilbach startete beim überraschenden Auswärtssieg furios. Dario Russo (8., 15.) traf in der Anfangsphase gleich doppelt. Auch im zweiten Durchgang lief es bei den Gästen, Luca Knuth (72.) und Lucas Gaebler (87.) trafen zum 4:0. Der Anschlusstreffer von Rückkehrer Volker Helm (88.) kam zu spät für den TSV. SG-Trainer Kevin Hahn konnte nicht an der Seitenlinie stehen, freute sich jedoch über den Sieg und sprach ein großes Lob an sein Trainerteam und die Mannschaft aus.