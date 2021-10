Handball : TVK ist wieder die Nummer eins

Korschenbroich Mit einer überzeugenden Leistung eroberte der TV Korschenbroich durch den 33:27-Erfolg über den TV Aldekerk vor mehr als 350 Zuschauern in der Waldsporthalle die Tabellenführung in der Handball-Regionalliga Nordrhein zurück.

Dabei sah es anfangs für die Hausherren noch gar nicht so gut aus. Die Gäste aus Aldekerk demonstrierten eindrucksvoll, wieso sie nach den ersten drei Spieltagen den besten Angriff der Liga aufzubieten hatten und führten bereits mit 4:1. Die Schützlinge von TVK-Trainer Dirk Wolf ließen sich jedoch nicht wirklich aus dem Konzept bringen, setzten ihrerseits immer wieder wirkungsvolle Nadelstiche und glichen beim 6:6 erstmals wieder aus. Wolf zufrieden: „Mit einer aggressiven Abwehrleistung und gutem Tempo nach vorne konnten wir das Spiel drehen.“ Fortan dominierten auf beiden Seiten die Angriffsreihen. Es gelang keinem Kontrahenten mehr, sich entscheidend abzusetzen. Nach ständig wechselnden Führungen ging es dann mit einem 16:16 in die wohlverdiente Pause.

„Zumindest konnten wir in der ersten Halbzeit schon einmal unter Beweis stellen, dass die Niederlage in Aachen nicht mehr in den Köpfen war und der Fokus bei allen Spielern nur noch auf Aldekerk lag“, betonte Wolf. In den zweiten 30 Minuten dominierte dann der TVK. Einmal mehr war die Abwehr im Zusammenspiel mit dem Torhüter eine fast unüberwindliche Barriere für den gegnerischen Angriff. Die Gastgeber gingen mit Aggressivität und Engagement zu Werke. Sollte dann doch mal ein Wurf auf das Korschenbroicher Gehäuse kommen, war der Ball zumeist eine sichere Beute des wieder einmal glänzend aufgelegten Max Jäger im Tor. „In manchen Spielen ist es einfach so, dass die Torhüter zu spielentscheidenden Personen werden – und heute hat Max das Duell mit dem Aldekerker Torhüter eindeutig für sich entschieden“, stellte Wolf fest.