Tischtennis : TG kassiert gegen Jülich die zweite Saisonniederlage

(-rust) Die TG Neuss hat auch ihr zweites Heimspiel der Saison verloren. Nach dem ersten Sieg in der Vorwoche beim TTC RG Porz musste sich der Tischtennis-Regionalligist dem TTC indeland Jülich II mit 3:7 geschlagen geben. Dabei sah es zu Beginn bei einer 3:1-Führung noch gut aus. Nach dem Doppel mit Tom Heiße und Jochen Lang punkteten im Anschluss Heiße (3:0 gegen Marc Preuss) und Lang (3:2 gegen Dragos Olteanu). Das war dann aber auch schon die gesamte Punkteausbeute gegen ein Team, das bisher erst einen Zähler in der Saison erspielt hatte. „Insgesamt eine richtig schlechte Leistung, die wir abgeliefert haben“, sagte ein enttäuschter TG-Kapitän Tom Heiße nach der Partie. Im unteren Paarkreuz gingen Julian Röttgen und Jonas Lenzen gegen die beiden jungen Holländer Barry Berben und Kas van Oost komplett leer aus. Dabei verlor Röttgen gegen den noch ungeschlagenen van Oost erst im Entscheidungssatz. „Knackpunkt war aber, dass wir im zweiten Durchgang oben nichts mehr geholt haben“, meint Heiße.

Den ersten Punktgewinn der Saison feierte die DJK Holzbüttgen II in der Damen-Regionalliga beim 5:5 gegen den TTC Grün-Weiß Staffel II. Nach einer 2:0-Doppelführung (Schouren/Förster und Vollmert/Pigerl) holten Chiara Pigerl (3:0 gegen Tingzhuo Li), Anna Schouren (3:0 gegen Kerstin Beck) und Sandra Förster (3:2 gegen Beck) die Zähler für die Kaarsterinnen. Nicht so gut lief es bei Jana Vollmert, die ihr erstes Spiel in der Zweitvertretung absolvierte. Sie musste sich im Einzel sowohl gegen Li (2:3) als auch gegen Anne Bundesmann (0:3) geschlagen geben. „Wir sind aber dennoch richtig froh, dass wir am Ende gegen dieses starke Team unseren ersten Saisonpunkt geholt haben“, sagte eine erleichterte DJK-Kapitänin Sandra Förster.