zdi-Netzwerk im Rhein-Kreis Neuss : 17 Teams schicken ihre Roboter in Wettbewerb

Rhein-Kreis Das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ macht junge Menschen fit für den MINT-Bereich. Am Samstag lockt der landesweit größte Roboter-Wettbewerb.

Unter dem Motto „Galaktisch gut“ startet am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 17 Uhr der vierte Roboterwettbewerb des Netzwerks „Zukunft durch Innovation“ (zdi) Rhein-Kreis Neuss. Er findet in Zusammenarbeit mit dem Industrieroboter-Hersteller Kawasaki Robotics GmbH und dem Berufskolleg für Technik und Informatik (BTI) in Neuss statt. Veranstaltungsort ist das BTI am Hammfelddamm in Neuss.